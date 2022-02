SLOMILA SE / Kamila Valijeva (15) u nevjerici kad je shvatila što je napravila: Ovo upravo obilaze planetu

Ruskinja Ana Ščerbakova osvojila je u četvrtak zlatnu medalju u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu dok je njena sunarodnjakinja Kamila Valijeva (15) zauzela četvrto mjesto. Kamila Valijeva, nakon što je u kratkom programu završila kao prva, danas je u slobodnom programu bila četvrta sa 224,09 bodova zbog više pogrešaka. Nakon što je odradila svoje, 15-godišnje rusko sportsko čudo slomilo se pred svima. Brojni fotoreporteri zabilježili su trenutak kad je brinula u plač. Prizori kako plače upravo obilaze planetu... Britanski tabloid The Sun javlja kako je Kamila Valijeva dva puta pala za vrijeme izvođenja natjecateljske točke, koja je za nju inače totalna rutina. Međutim, ostala je u nevjerici nakon dva velika pada i neuspjeha da ostane uspravna nakon trostrukog axela na stadionu Capital Indoor. Plesala je na Bolero i nije uspjela ispuniti očekivanja. Njezina izvedba, na koji je očito utjecao kontroverzno nagomilavanje i test na droge prije Igara, završila je na četvrtom mjestu s ukupnim rezultatom od 224,09 iz dva dana. Valijeva je 7. veljače osvojila zlato u ekipnom natjecanju, no dan kasnije je otkriveno da je na ruskom državnom prvenstvu bila pozitivna na lijek trimetazidin zbog čega je odgođena dodjela medalja. Nakon toga ju je Ruska antidopinška agencija suspendirala, no poslije njene žalbe suspenzija je ukinuta. Sportski arbitražni sud (CAS) je u ponedjeljak donio odluku da može nastupiti u pojedinačnom programu. Međunarodni olimpijski odbor (MOO) je objavio da neće biti dodjele medalja u ovoj disciplini ukoliko Valijeva završi među prve tri.