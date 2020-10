OGROMNO POJAČANJE STIGLO U REDOVE HRVATSKOG DOPRVAKA: Lokomotiva dovela srebrnog Vatrenog

Tridesetjednogodišnji hrvatski branič i član momčadi Vatrenih koja je 2018. godine osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu, Josip Pivarić, novi je igrač zagrebačke Lokomotive, pišu Sportske novosti.

SREBRNI VATRENI DOLAZI U LOKOMOTIVU? A tamo bi mogao igrati na poprilično neočekivanoj poziciji

O njegovom dolasku na Kajzericu piše se već duže vremena, a sada je ta priča gotova i Pivarić je postao novi član momčadi Gorana Tomića.

U Lokomotivu Pivarić dolazi kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor s ukrajinskim Dinamom iz Kijeva.

Josip Pivarić: "Every performance for #Croatia has to be at the highest level, friendly or qualifier"#BeProud pic.twitter.com/5i5LhI1A63

— HNS (@HNS_CFF) November 12, 2015