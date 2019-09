NOVOSTI O PAULU POGBI: Francuska zvijezda je nesretna i očajnički želi otići iz Manchester Uniteda?

Francuz ponovno radi probleme svom poslodavcu

Unatoč pokušajima koji su trajali cijelo ljeto, Real Madrid nije uspio dovesti u svoje redove francuskog nogometaša iz Manchester Uniteda Paula Pogbu, a čini se kako ta priča još nije ni blizu gotova.

Engleski The Sun objavio je u petak da je Pogba vrlo nezadovoljan što nije napustio Manchester i dat će sve od seebe kako bi otišao iz kluba u zimskom prijelaznom roku. Englezi pretpostavljaju da bi Pogba htio nastaviti karijeru u Realu u koji je bio blizu prelaska ovo ljeto.

Transfer iz Manchestera u Madrid nije se ostvario jer je United htio odštetu koju Real nije mogao platiti, a Pogba se nada da će na zimu smanjiti zahtjeve oko odštete jer njegov ugovor istječe na ljeto 2021. godine.

Novi ugovor?

MANCHESTER UNITED NUDI NOVI UGOVOR GLAVNOJ ZVIJEZDI: Ovo ljeto ih je htio napustiti i sad mu žele dati više novca

Toga su svjesni i u Unitedu pa su mu htjeli produžiti ugovor, no čini se da će to biti teže no što su planirali.

U slučaju da Pogba ne potpiše novi ugovor, klub bi 2021. mogao napustiti potpuno besplatno, a niti sljedeće sezone Crveni vragovi ne bi mnogo na njemu zaradili.