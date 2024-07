PRIPREMITE SE / Novi reallity show 'Fight of Nations™: Put do pobjede' 27. srpnja stiže na platformu Voyo!

'Fight of Nations™: Put do pobjede', novi reality show poput nijednog drugog, pokazat će drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti. Kako izgleda njihov život izvan kaveza i dvorane, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze? 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prati put osam mladih boraca, budućih nada ovog sporta.