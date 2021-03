Osamnaestogodišnji krilni centar Real Madrida Tristan Vukčević, jedan od najtalentiraniji europskih košarkaša, odlučio je da će igrati za reprezentaciju Srbije.

Vukčević je rođen u Italiji, kada je njegov otac, bivši srpski košarkaši reprezentativac Dušan Vukčević igrao za Montepaschi iz Siene. Dušan je tijekom karijere igrao i za grčki Olympiacos, što znači da on ima i grčke papire.

Uz to sve, Tristanova majka je Šveđanka, a on je od 2018. godine u Španjolskoj pa je stekao pravo i na džavljanstvo te zemlje.

To znači da je talentirani košarkaš mogao birati između pet reprezentacija – srpske, talijanske, grčke, španjolske i šverdske.

There was an absent in fantastic #Real Madrid roster that won his tournament in Istanbul for #AdidasNGT, Tristan Vukcevic, because he was busy today… he had to play 14 min with the senior team against Betis.

He scores 11 points. 7 feet.2003. Real’s future is in(big) good hands pic.twitter.com/qxQRiJmnar

— Matteo Puzzuoli (@MatteoPuzzuoli) March 21, 2021