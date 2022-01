Trenutno najboljeg igrača svijeta Novaka Đokovića krase bezbrojne titule i rekordi, ali ga prate i polemike jer je natmureni "Gospodin Džoker", u nedjelju protjeran iz Australije, često skakao ispred briljantnog "Doktora Đoke" i spriječio ga da se neupitno nametne kao najveći tenisač svih vremena.

Statistički, to još uvijek može postići ako obori rekord najvećeg broja osvojenih Grand Slam turnira i pretekne svoje suparnike Rogera Federera i Rafaela Nadala. Sva trojica imaju po 20 osvojenih Grand Slamova. No, nakon što je australski Savezni sud potvrdio u nedjelju vladinu odluku o ukidanju vize Novaku Đokoviću na temelju argumenata vladinih odvjetnika da njegova daljnja prisutnost u zemlji može potaknuti otpor stanovništva protiv cijepljenja izmakla mu je šansa za novi rekord.

Australija je cijepila preko 90 posto svog stanovništva no svejedno se suočava s najgorim valom epidemije covida-19 od njezinog izbijanja prije dvije godine. Što se popularnosti tiče, Švicarac i Španjolac oduvijek imaju značajno veću potporu s teniskih tribina gdje kod da se igra u zapadnoj Europi, Americi i Australiji, a svojim "avanturama, stavovima i pogreškama u koracima", teško da će to ikada nadoknaditi. Iako je u Melbourneu osvojio rekordnih devet titula, deseti pokušaj neće braniti jer ga Australija smatra "zdravstvenom prijetnjom zajednici" u toj mjeri da je nekoliko dana proveo u pritvoru za ilegalne imigrante.

Naklonost publike

"A ima sve da bude apsolutni idol: ljubazan i učtiv, obziran, pristupačan, duhovit, domoljub ali otvoren svijetu, inteligentan, uglađen, poliglot…ali ipak je cijelu svoju karijeru na začelju popularnosti osim u Srbiji i istočnoj Europi", piše AFP.

Neki mu na tribinama zvižde i galame, a Australci su mu, prema njihovim medijima, poručili da će se, ako zaigra u Melbournu, "suočiti sa zaglušućujućim hukom s tribina".

"Pa se čovjek zapita: da li igra previše mehanički, predvidljivo ili previše defanzivno, a pomalo je i komedijaš i arogantan? No, možda je jednostavno prejak", pita se novinar AFP-a.

"Činjenica je da u više od 90 posto mečeva igram ne samo protiv svog teniskog suparnika već i protiv cijelog stadiona. Navikao sam se, ali i ja sam čovjek, imam osjećaje i ide mi na živce kada me provociraju", izjavio je prošlog srpnja u Wimbledonu.

Potporu dijela publike je neočekivano dobio na US Openu 2021., nakon što je osvojio Australian Open, Roland-Garros i Wibledon, u toj mjeri da je igrač ledenog lica plakao usred meča. Izgubio je, međutim, finale protiv Danila Medvedeva u jednom od rijetkih trenutaka kada se slomio pod pritiskom.

No, naklonost publike je vrlo kratko trajala nakon polemika o obaveznom cijepljenju za ulazak u Australiju, da bi sve završilo "tužnim epilogom".

Podrška brojnih sportaša

Osvajač 20 Grand Slam turnira, 86 single titula među kojima 37 Mastersa, 989 pobjeda i tek 199 poraza i rekordnom zaradom od 155 milijuna američkih dolara, Đoković je sve samo ne razmaženo dijete. Kao dječak, podsjeća AFP, dva i pol mjeseca je proveo u protuzračnom bunkeru kada je NATO bombardirao Beograd.

Prema riječima Borisa Beckera, Đoković ima "mentalni sklop uličnog borca".

"Boravio je u bunkeru kao 10-godišnjak dok su bombarderi nadlijetali njegov grad. Zamislito to samo. Karantena u hotelu za njega je ništa", rekao je Becker na vijest o njegovom zatočenju u hotelu za ilegalne imigrante.

Također jedan od velikana tenisa, Becker mu je dao snažnu potporu u borbi s australskim vlastima. Od sportaša, Đokovića su od poznatijih imena kritizirali Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas i Martina Navratilova.

Podršku srpskom tenisaču, trenutno najboljem na svijetu, potporu je dao veliki broj domaćih i stranih sportaša, uključujući Borisa Beckera, Nika Kyrgiosa, inače glasnog kritičara Đokovića, Matsa Wilandera, Toma Bradya, poznate zvijezde američkog nogometa i supruga slavne manekenke Gisele Bundchen, nogometaša Dejana Lovrena, tenisača Marina Čilića, kanadskog tenisača Vaseka Pospisila te Venus Williams koja mu je poručila: "Sve ih pobijedi".

Svoju riječ o slučaju Đoković je na kraju dala i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koja je stala na stranu srpskog tenisača. "Cijepljenje ne bi trebalo biti argument za zabranu ulaska u neku zemlju. Zagovaramo da se svi cijepe, to je jedini način kako pobijediti pandemiju, no uvjetovanja takve vrste ne bi se smjela događati. Zato uvijek naglašavamo da je cijepljenje preporuka", poručili su iz WHO-a za australske medije.

Mješavina svakojakih faktora

Recept za Đokovićev sportski uspjeh je mješavina talenta, predanog rada, posebnih režima poput bezglutenske prehrane, yoge za gipkost i opuštenost, ali i alternativnijih metoda poput hiperbarične oksigenoterapija (HBOT), tretmana s mentalnim guruom, posjete piramidama u Bosni za "energiju"…

Đoković je poznat i po tome što osnovao sindikat profesionalnih igrača tenisa (PTPA) kako bi branio interesa igrača na turnirima i ATP-u, no nije ubilježio neki veliki uspjeh na tom planu. Ti napori su zaustavljeni zbog njegovih nesretnih poteza, posebice zbog njegovog mišljenja i stava prema cjepivima protiv covida-19 i obaveznom cijepljenju, a ostao je i u sjećanju po organiziranju turnira u Zadru, koji je usprkos svojoj humanitarnoj naravi izazvao osudu zbog širenja koronavirusa.

U finalu US Opena 2020. je u bijesu šutnuo lopticu koja je pogodila linijsku sutkinju te je smjesta diskvalificiran. Na Mastersu 2016. je bacio reket usred meča a kada su ga novinari pitali da li će ga takvo ponašanje jednog dana koštati odgovorio je. "Zar sam bio blizu diskvalifikacije? Nisam diskvalificiran, dakle ne".

"Za diskvalifikaciju sam morao napraviti nešto ozbiljnije, da sam lopticom pogodio nekog gledatelja. Moglo je također sniježiti u Areni 02, ali to se nije dogodilo", dodao je. Ove godine u Melbourneu nije sniježilo, ali je udario snažan grom. A izazvao ga je Đoković, zaključuje AFP.

Njegovi pristaše podsjećaju da je Đoković zemlji koja ga je prognala svojedobno novčano pomogao u borbi s razornim šumskim požarima, da je novčano pomogao gradu Melbourneu za programe za siromašnu djecu, a da je Australian Openu donirao milijun američkih dolara za razvoj juniora. Proglašen "zdravstvenom prijetnjom", donirao je za borbu protiv covida-10 po milijun dolara bolnicama u Srbiji i Italiji, ali je pomoć uputio i Nadalovoj Španjolskoj.