NOGOMETAŠ IZ ENGLESKE PREMIERLIGE OPTUŽEN ZA GRUPNO SILOVANJE: Djevojci su ubacili drogu u piće?

Jedan neimenovani nogometaš koji igra za klub iz Premierlige optužen je za grupno silovanje djevojke na zabavi, piše Daily Star.

UTAKMICA LIVERPOOLA I ATLETICA KRIVA JE ZA SMRT 41 OSOBE? Englezi došli do zastrašujućeg zaključka

Djevojka tvrdi da se probudila bez odjeće i s ogrebotinama po nogama u krevetu pored nogometaša. On joj je ujutro rekao da su imali spolni odnos prošle večeri.

EXCLUSIVE: Premier League ace accused of gang rape at lockdown party as woman claims drink spiked https://t.co/dm0FLadYfU pic.twitter.com/hNYf7O1bM8

— Daily Star (@dailystar) May 23, 2020