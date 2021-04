NOGOMETAŠ BARCELONE TREĆI PUT POSTAO OTAC: Sva su mu djeca rođena na isti datum

Napadač španjolskog velikana Barcelone Antoine Griezmann (30) u četvrtak je treći put postao otac, a posebno je zanimljivo i da mu je treće dijete, kćer Alba, rođena 8. travnja, isto kao i prva dva djeteta.

Griezmannova prva kćer Mia rođena je 8. travnja 2016. godine, a na isti datum tri godine kasnije rodio mu se sin Amaro.

Antoine Griezmann has become a father for the third time. All of his children were born on the same day:

April 8. 2016 👶

April 8. 2019 👶

April 8. 2021 👶 pic.twitter.com/Ov50F6J3dT

