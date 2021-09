Zvijezda Manchester Cityja, Francuz, Benjamin Mendy, morat će sljedeća četiri mjeseca provesti u zatvoru. Naime, okružni sud u Chesteru odredio je braniču Cityja datum početka suđenja, a njemu je odredio boravak u zatvoru do tada.

Suđenje Mendyju počinje 24. siječnja, a do tada će morati biti u zatvoru. Francuz je tražio da ga se pusti uz jamčevinu ranije ovoga mjeseca, ali sud je to odbio i sada on mora u zatvor.

Mendyju će se suditi po optužnici za četiri silovanja i jedan seksualni napad. Prema optužnici, silovao je tri različite djevojke, od kojih je jedna mlađa od 18 godina, a svi napadi navodno su se dogodili u njegovom domu.

Mendy je optužen i za četvrto silovanje, a ono se navodno dogodilo prošlog mjeseca i uz Cityjeva nogometaša uhićen je još jedan 40-godišnjak, ali on je pušten uz jamčevinu. Dakako, Manchester City je odmah suspendirao svog nogometaša i tako će ostati dok je pod istragom.