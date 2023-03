Rijetki se igrači odlučuju progovoriti o detaljima života svojih suigrača, a napadač Chelseaja Kai Havertz odlučio je otkriti vijest koja zvuči nevjerojatno. Havertz je u intervjuu za britanske medije rekao da ga suigrači zovu "Magarac" jer jako voli tu vrstu životinja. Ipak, neobičan nadimak iz svlačionice Chelseaja koji je nosio Nijemac nije izazvao toliko pozornosti kao jedna druga vijest.

Naime, ova 23-godišnjakinja progovorila je o neviđenoj skromnosti koja krasi N'Golo Kante te otkrila dosad nepoznat detalj. Francuz na Stamford Bridgeu zarađuje oko 300.000 eura tjedno, ali i dalje ostaje čovjek iz naroda, potvrdio je to Havertz.

"Samo se žele ponašati kul"

"Upoznao sam različite karaktere. Toni Kroos je jedan: smiren, prizeman, ne mari za blještave stvari. On zna da život nije samo nogomet. N'Golo Kante je drugi. Ima isti telefon 10 godina, nije ga briga za automobile, nije ga briga za odjeću. Ipak, ne možete osuđivati ​​ljude zbog trošenja novca. Ako ih to čini sretnima, nije me briga. Možda su dobri ljudi u srcu, samo se žele ponašati kul."

Kante slovi za najskromnijeg nogometaša na svijetu jer godinama vozi skromno vozilo u obliku Mini Coopera i trudi se živjeti što normalnijim životom.

Isto se može reći i za Kroosa koji je poznat po tome što je jedini igrač u svlačionici koji sam sebi pere kopačke.