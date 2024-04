PSG je u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka pobijedio Barcelonu na gostovanju s 4:1 i prošao u polufinale, a jedan od tragičara u momčadi katalonskog kluba bio je Joao Cancelo koji je skrivio penal kojime je francuska ekipa povela.

Nakon utakmice Cancelo se našao na žestokom udaru kritika i uvreda, a sada se oglasio i otkrio da je dobio zastrašujuće prijetnje.

"Koliko je bolesno društvo u kojem danas živimo pokazuje i to da su brojne osobe na komentarima mojih objava s društvenih mreža pisale kako žele smrt mojoj nerođenoj kćeri i mojoj supruzi zbog jedne obične nogometne utakmice. Oni mi to nikad ne bi smjeli reći u lice jer su kukavice i znaju što bi im se dogodilo, ali se zato kriju iza društvenih mreža. Uz to što vrijeđaju mene, oni pišu stvari protiv mog nerođenog dijeta, moje supruge, moje kćerke", poručio je Cancelo.

Cancelo u Barceloni igra na posudbi iz Manchester Cityja, a ove sezone je nastupio u 35 utakmica, postigao četiri gola i četiri puta asistirao.

