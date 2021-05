Naravno da ovakav ishod nije zadovoljio Zinedinea Zidanea i njegovu momčad, pogotovo zbog odluke o penalu za Sevillu u 78. minuti

U derbiju kola španjolskog prvenstva proteklog vikenda Real Madrid i Sevilla odigrali su u Madridu 2:2. Bila je to sjajna utakmica u kojoj je Sevilla vodila dvaput, a za oba je pogotka zaslužan bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić.

Sevilla je povela u 22. minuti golom Fernanda na asistenciju Rakitića, a Real je izjednačio u 67. minuti preko Asensia na dodavanje Kroosa. Rakitić je iz penala opet doveo Andalužane u vodstvo u 78. minuti i činilo se da će to biti konačan rezultat sve dok u četvrtoj minuti sudačke nadoknade Kroos je pucao, a loptu u gol skrenuo igrač Seville Carlos.

Naravno da ovakav ishod nije zadovoljio Zinedinea Zidanea i njegovu momčad, pogotovo zbog odluke o penalu za Sevillu u 78. minuti. Naime, tu je najprije Eder Militao igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a onda je nakon kontre na drugoj strani terena srušen Karim Benzema. Sudac je odlučio na kraju dodijeliti kazneni udarac Sevilli.

Pique poklopio realovce

“Meni ništa nije jasno. Militao je igrao rukom, ali i Sevillin igrač. Sudac me nije uvjerio onim što mi je rekao, ali on je taj koji donosi odluke. Malo sam ljut jer mi je potrebno objasniti to pravilo o igranju rukom”, rekao je Zidane nakon utakmice, a on i Toni Kroos ušli su u prepirku sa sucima nakon utakmice.

Sve je to s radošću dočekao stoper Barcelone Gerard Pique koji je na svoje društvene kanale postavio sliku na kojoj se realovci svađaju sa sucima te napisao:

“Razgovorom se ljudi najbolje mogu sporazumjeti.”

Sve je ovo Piqueova osveta za ono što se dogodilo prije otprilike mjesec dana, navodi španjolski list Marca. Naime, na El Clasicu Modrić je navodno tijekom utakmice Piqueu rekao neka “ide plakati sucima” zbog jedne sporne odluke.