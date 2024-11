Zrinjski prodaje Modrićev retro dres, svi ga žele. Objavljena i cijena

HŠK Zrinjski Mostar u prodaju je pustio retro dres Luke Modrića, najvećeg nogometaša koji je ikad igrao u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i oplemenio tamošnje nogometne travnjake. Zrinjski je objavio i cijenu, pa tako dječji model u fan shopu košta oko 23 eura (45 KM), a za odrasle oko 28 eura (55 KM).

Dinamo je 2003. svog tada 18-godišnjeg hrvatskog veznjaka posudio Zrinjskom u kojem je tako odradio prvu profesionalnu sezonu. I danas danas Luka, kad priča o toj posudbi, govori kako mu je donijela samo dobro, pomogla u nogometnom razvoju i naučila na čvrst i granitan nogomet s puno faulova i uklizavanja. Jednom riječju, očvrsnula ga je i pripremila za ono što je u karijeri uslijedilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je vrijeme provedeno u Zrinjskom i poslije drugim ekipama na posudbi dok nisam otišao vani puno pomoglo. Došao sam u jednu ligu koja je bila dosta čvrsta, gruba i to mi je kao 18-godišnjaku dosta pomoglo da se mogu nositi sa seniorskim nogometom, duelima i zato uvijek naglašavam koliko mi je sezona u Zrinjskom pomogla. Stekao sam dosta prijatelja, ali ako trebam izdvojiti ono po čemu ću ga najviše pamtiti, to je ljubav navijača. I nakon 20 godina otkako sam otišao, svaki dan osjetim ljubav iz Mostara, Hercegovaca. To ti ostaje zauvijek i to ću najviše pamtiti", rekao je Modrić u srpnju kada je u Mostaru prisustvovao promociji dokumentarnoga filma o 120-godišnjoj povijesti kluba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Luka Modrić, osvajač Zlatne lopte, najbolji hrvatski nogometaš svih vremena i zvijezda Real Madrida, profesionalnu karijeru počeo je u dresu HŠK Zrinjski Mostar, a upravo na današnji dan prije 20 godina Klub navijača Ultras Zrinjski dodijelio mu je trofej Filip Šunjić – Pipa," status je koji je objavio Zrinjski dva mjeseca ranije, u kojem je Modrić na posudbi proveo sezonu 2003./2004. te osvojio nagradu za najboljeg igrača sezone. Luka je u to vrijeme imao samo 18 godina.

Premda je 38-godišnji veznjak živuća legenda Real Madrida i hrvatske nogometne reprezentacije, svoj je put započeo skromno u redovima Zrinjskog i nikad mu nije palo napamet birati drugačiji nogometni put, ići linijom manjeg otpora. Modrić je danas jedan od najtrofejnijih igrača Kraljevskog kluba te najtrofejniji igrač hrvatske reprezentacije, a gdje će nastaviti karijeru nakon ove sezone još je nepoznato.

POGLEDAJTE VIDEO: Jerko Leko u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Rekli su da sam podržao koncert za Herceg Bosnu. Nikad se time nisam bavio'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa