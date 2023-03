Juniori Hajduka, igrači od 2004. do 2006. godišta, momčad oslabljena bez kapetana Marka Capana, Rokasa Pukštasa. Dominika Prpića i 16-godišnje zvijezde Luke Vuškovića (debitirao za A momčad Bijelih protiv zagrebačkih plavih) koja nije imala pravo nastupa zbog crvenog kartona, izborila je osam najboljih u Ligi prvaka mladih, izbacivši moćni Man City jučer na Poljudu rezultatom 2-1.

Drukeri iz Splita svjesni su bolne činjenice

U danima tužnim, kad su navijači Hajduka svjesni činjenice da su miljama iza Dinama i da niti ove sezone neće osvojiti pehar, čime njihov post od zadnjeg podizanja trofeja prvaka države slavi punoljetnost, uspjeh protiv juniora moćnog Man Citya jučer na Poljudu i plasman u četvrtfinale Lige prvaka mladih, pretvorilo se u svjetlo na kraju tunela...

E sad, često kad je u pitanju Hajduk to svjetlo se nekako ugasi u seniorskoj momčadi, pa se talentirani igrači iz mlađih kategorija utope u sivilo seniorske ekipe Bijelih. Drugim riječima, mladi talenti nekako, negdje se izgube kasnije u seniorima i nema ih...

"Ma neće, vjerujem da se neće to dogoditi, da svitla neće nestati, da se svića neće ugasiti onda kad je najpotrebnije da gori", kazat će Zoran Vulić, iskusni nogometni bard, gospodin s m***ma, jedan od rijetkih u Splitu koji ima hrabrosti i petlje progovoriti o svim nedaćama, lošim stvarima koje muči Hajduk. I to u situacijama kad svi u Splitu šute jer se boje što će tko kazati, hoće li ga tko razapeti... Upravo zato Zoku jako cijenimo.

"Hajduk ima svjetlu budućnost i ovi momci su svjetlo na kraju tunela. Klub na akademiji radi dobar posao i treba tome skinuti kapu do poda. To što su ti mladi momci pokazali i sad protiv jednog moćnog, jakog Man Cityja i prije toga protiv Šahtara, kako se nosi bijeli dres. Da možeš protiv boljih, jačih i bogatijih uvijek kad daš maksimum. To je jedan lijepi pokazatelj svima koji su u Hajduku da slijede te momke koji imaju svjetlu budućnost pred sobom. Ne smijemo nikako dopustiti - mi svi zajedno - da se to svitlo na kraju tunela, ta svića talentiranosti ovih momaka ugasi kad dođu u seniorsku momčad, kad postanu dio prve ekipe", rekao nam je sinoć Zoran Vulić, slavni bivši nogometaš Hajduka, čovjek koji je pet puta bio trener kluba.

'Uvijek je talentiranih mladih igrača bilo u Hajduku'

"Uvijek je talentiranih mladih igrača bilo u Hajduku. To se i sad događa i to naše podneblje zbilja ima talenata i onda momentalno dobro radi i skauting u omladinskoj školi. I to treba pohvaliti. Hajduk će uvijek izbacivati igrače ali Hajduk mora stati iza svojih igrača. Treba im, normalno, pomoći s tim mladim igračima s jakom prvom momčadi. Jer, ako vi stavite dva-tri mlada igrača i prva momčad vam to ne može istrpiti, onda jednostavno uništavate sami sebe, rušite neku branku nogometne uspješnosti, pozitivnosti i talenta. Spas i ovim mladim igračima je dobra prva momčad Hajduka".

No, ono što prijeti mladim igračima, primjerice što se dogodilo onim bilim tićima koji su nastupili prošle nedjelje u Zagrebu, je razočaranje i kompleksi. Primjerice, Dinamo je nabio ogromne komplekse Hajduku u Maksimiru a poraz je itekako uzdrmao i mlade nogometaše koji su zaigrali u vječnom hrvatskom derbiju...

"Ma nije. Gledajte ovako, ta naša dica, bez obzira na sve, naučila su na pobjede kroz utakmice u mlađim dobnim skupinama. Prema tome, nadam se da će nastaviti tim putem jer su tako odgajani u nižim kategorijama kluba. Znači, uvijek moraš ići na pobjedu, bez obzira gdje i s kim igrao. Moje mišljenje je da se neće ponoviti Dinamo od prošle nedjelje u Maksimiru, to nam je svima bila jedna pljuska i da ti mladi nogometaši koji budu igrali, koji budu dobivali sve veću minutažu, da će pokazati i skrenuti pažnju na sebe, prema tome mislim da se ne treba bojati za budućnost Hajduka, samo ih treba istrpiti i vjerovati u njih. Naravno, bit će i kod njih lošijih partija, to je normalno, ali ne smijemo prema jednoj lošoj ili dvije utakmice, sve kritike ovog svijeta svaliti na njihova leđa. Prema tome, mislim da ima tu budućnosti samo tu budućnost treba normalno dozirati kroz jaku prvu momčad. Ukoliko nemate jaku prvu momčad, onda vam je sve to džabe, nećete uspjeti to dozirati - jer, nećete imati vremena za doziranje", objašnjava nam Zoran Vulić i zaključuje:

'Pobornik sam pravih pojačanja, ali pojačanja, pa i jedan da bude'

"U financije kluba se nemam pravo petljati i ne želim to. Ja sam uvijek pobornik toga da u Hajduk dođe pravo pojačanje i da dovedete jednog pravog igrača i platite ga, ne znam koliko ali da bude pojačanje. Uvijek sam pobornik toga. Ili, ako imate malo novaca, ako ih nemate, onda bolje koristiti tu naši dicu jer su ona budućnost ali ona su i novčana budućnost kluba. Svi u klubu znaju što znaće ti naši mladi momci i mislim da će se znati odnositi prema njima.