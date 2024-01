Mario Balotelli (33), kontroverzni talijanski nogometaš koji igra za tursku Adanu Demirspor, ponovno se našao u centru pažnje i to zbog, ni više ni manje nego Vladimira Putina.

Balotelli je još 2018. godine dok je igrao za Nicu objavio video u kojem sa suigračima hoda po Moskvi i traži ruskog predsjednika. "Putine, Putine, gdje si Putine?", govorio je Mario dok su njegovi saugrači 'umirali' od smijeha.

On je, inače, jedan od rijetkih sportaša koji i nakon izbijanja rata u Ukrajini hvali Rusiju, a to je sada ponovno učinio objavom videa u kojem uspoređuje ponašanje američkog predsjednika Joea Bidena i Putina kako odaju počast umrlom vojniku i snimka jasno prikazuje Rusa u pozitivnijem svjerlu jer to radi i po kiši dok Biden gleda na sat.

Ta njegova objava izazvala je puno negativnih komentara i neke uvrede pa je Balotelli odgovorio kritičarima sljedećom porukom:

"Nije se radilo o politici. Radilo se o poštovanju prema ljudima koji su umrli. Prestanite plakati i shvatite poantu".

Iako je Balotelli u mladosti bio jedan od najtalentiranijih svjetskih nogometaša i igrao za europske velikane, sputavala ga je neozbiljnost i problematično ponašanje.

U 36 nastupa za A-vrstu Italije nastupio je 36 puta i zabio 14 pogodaka.