Ekvatorijalna Gvineja je na nedavno završenom Afričkom kupu nacija stigla do osmine finala gdje su poraženi od Gvineje. Do osmine finala ih je predvodio Emilio Nsue, koji je s pet golova bio i najbolji strijelac turnira. No, nakon njega ga je reprezentacija suspendirala.

Službeni razlog suspenzije bilo je "više epizoda ozbiljnog kršenja discipline", no sada se oglasio i Nsue i ispričao svoju stranu priče, pri čemu je žestoko napao savez.

Na Instagramu je u prijenosu uživo iznio brojne optužbe u kojima nije birao riječi.

'Ponizili su me i izbacili me'

"Uoči utakmice protiv Nigerije, igrači nisu imali spremnu opremu. Opremu koja se koristi u reprezentaciji plaćaju igrači, a ne savez", započeo je Nsue.

Nsue nije samo pričao o lošem financijskom upravljanju. Izrazio je zaprepaštenje odnosom saveza prema igračima:

"FA je prijetio određenim domaćim igračima i uzimao im novac. Kada sam im rekao da to nije pošteno ponizili su me i izbacili. Reprezentacija bi trebala biti iznad svega i svih", nastavio je.

Zlatna kopačka Afričkog kupa nacija također je izrazio svoju frustraciju zbog planova za reviziju sportskog projekta nacionalne momčadi, koji uključuje uvođenje brazilskih igrača u reprezentaciju.

"Žele promijeniti sportski projekt i dovesti Brazilce. Vi ste besramni, mi smo deseta najbolja momčad na afričkom kontinentu. Uzimaju novac posvuda, a duguju nam novac i kradu nam ga", otkrio je Nsue pa se obrušio na savez zbog još jednog čina nepoštivanja:

"Jedina čestitka koju sam primio kad sam dobio nagradu za najboljeg strijelca došla je od vlasti Obale Bjelokosti. Moja je zemlja bila nezahvalna prema meni".

Bivši igrač Birminghama Cityja i Middlesbrougha jasno je dao do znanja da se neće vratiti u reprezentaciju dok ne dođe do značajnih promjena unutar saveza. Budući da je najbolji strijelac Ekvatorijalne Gvineje svih vremena s 22 gola, njegova riječ bi ipak trebala imati neku težinu.

