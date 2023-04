Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić je nakon Skupštine prošlog ponedjeljka najavio da HNS kreće u izgradnju nacionalnog kampa.

"Nacionalni kamp je naš strateški cilj, intenzivno radimo na njemu i vjerujem da idemo u tom smjeru. Nadam se da ćemo uskoro imati konkretne informacije te ćemo tada izaći u javnost, jer ne želim da se sve svodi samo na priču. Imat ćemo sufinanciranje Uefe i Fife, ja sam upoznao njihove predsjednike s našom namjerom i dobili smo njihovu podršku. Vlada je i samim donošenjem Zakona o sportu istaknula da želi ulagati u infrastrukturu, to su koraci koji će u budućnosti donijeti boljitak. Svi ćemo zajedno raditi na tome jer želimo da nešto konkretno ostane iza svih ovih sjajnih rezultata - kao i ulaganje u osnovnu infrastrukturu, pomoć u izgradnji te rekonstrukcije stadiona, odnosno terene na kojima HNS već neko vrijeme radi", poručio je Kustić.

Poznato je i da će novi kamp trebao biti u Velikoj Gorici u neposrednoj blizini Zračne luke Franjo Tuđman. Prema najavama, kamp bi trebao biti gotov do 2025. godine.

O kampu je sada progovorio i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić.

"To je odavno trebalo biti. Po našoj infrastrukturi mi smo napravili svjetska čuda. Mi nemamo svoj kamp, sad smo na primjer bili sedam dana u Splitu, sjajna atmosfera, ali nisu to uvjeti da igrači hrvatske reprezntacije treniraju, to nije ono što imaju svaki dan i ono što zaslužuju. Onda je i puno ljudi, puno gužve oko nas, a kad imaš svoj kamp imaš svoj mir, možeš se koncentrirati. Sjajna je stvar da se to pokrenulo, to je sjajna stvar", otkrio je Dalić za HRT.

U lipnju Hrvatsku očekuje završnica Lige nacija gdje nas u polufinalu čeka domaćin Nizozemska.

"Mi smo u zadnjih osam utakmica u gostima svih osam pobijedili, to je fascinantan podatak. Gol-razlika 19-2, to je nestvarno. Nisam ni ja za to znao. Bit će to velika utakmica, velik izazov za nas, nema pritiska, idemo pokušati napraviti najbolje, napraviti još jedan iskorak u Ligi nacija. To natjecanje je za mene bilo veliko iskušenje, velika borba. U prve dvije sezone imali smo zaista teških trenutaka, ali izvukli smo se i došli do finala, što je sjajno. Izgleda da moraš proći kalvariju da bi došao do onoga što želiš."

Dalić je izbornik više od pet godina.

"Prošlo je 2000 dana, 72 utakmice, više od pet godina. Sjajno razdoblje, bilo je teških trenutaka, ali ne može biti uvijek onako kako želiš. Sjajan period za mene, ponosan sam na sve što smo napravili, ponosan na moj stožer. Nije lako u Hrvatskoj pet godina biti izbornik, imati iza sebe 72 utakmice. Imamo sjajne dečke, dobro smo ih selekcionirali i oni za Hrvatsku daju sve od sebe. Imamo veliki motiv, ali tu je i kvalitetan rad, sve skupa se posložilo."