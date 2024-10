AJMO, VATRENI! / Dalić objasnio što je Hrvatskoj glavni cilj u Varšavi: 'Neće biti jednostavno'

Hrvatska večeras protiv Poljske u Varšavi lovi plasman u četvrtfinale Lige nacija. U teoriji bod bi bio dovoljan, ali sva tri nose mir i gotovo siguran prolazak u daljnju fazu natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će osvježiti momčad, ali neće puno mijenjati. Očekuje uvjerljiviju Hrvatsku nego protiv Škotske. Poljska je pak u problemima pokušavaju izbjeći treći uzastopni poraz u ovom natjecanju i zadržati nade u prolazak dalje. "Spremni smo na to da će sigurno biti vatrena atmosfera. Poljaci će morati ići na pobjedu. Sve je to jasno. Mi ćemo biti spremni na to. Neće biti jednostavna utakmica. Naš cilj mora biti odmaknuti poljski napad, pogotovo Lewandowskog od našeg gola. Imati posjed lopte i biti bolji nego prije tri dana protiv Škotske. Mislim da smo za to spremni", rekao je u najavi utakmice Dalić.