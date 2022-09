Hrvatski nogometni reprezentativci pobijedili su Austriju u Beču s 3-1 (1-1) u posljednjem, šestom kolu skupine 1 elitne Lige nacija, čime su ostali na prvom mjestu ljestvice te osigurali odlazak na Final Four ovog natjecanja.

Pred kamere NOVE TV stao je Zlatko Dalić: "Zaista veliki rezultat i pobjeda u teškoj utakmici. Poveli smo i primili gol, bila je velika borba, stoga još više čestitam dečkima, uložili su maksimium truda i energije. Dečki su sjajni i hvala im na svemu, ali hvala i svima koji su oko reprezentacije i dio ovog ambijenta. Nema većeg ponosa nego kada 25 tisuća Hrvata dođe navijati za nas", kaže izbornik i nastavlja:

"Brozović je vjerojatno istegnuo zadnju ložu, to zahtjeva pauzu od tri četiri tjedna, ali do Svjetskog prvenstva će sigurno biti dobro. Žao mi je što je morao izaći, to nas je malo poremetilo."

'Stanišić me danas oduševio'

"Nismo uopće spominjali rezultat Danske i Francuske, bilo nam je bitno da se mi drugačije postavimo, da spustimo loptu na zemlju i tražimo više dodavanja. Čim smo uzeli kontrolu igre stvarali smo prilike i zabijali golove, odahnuli smo i igrali dobro. Milslim da je ovo sjajno uoči Svjetskog prvenstva, u 15 utakmica smo izgubili smo samo od Austrije u Osijeku, moramo biti zadovoljni."

"Imamo zaista širok izbor igrača, detalji presuđuju o tome kome će igrati. Sve to ovisi i o protivniku. Stanišić me danas oduševio, iako je i Juranović sjajan. Dečki daju sve od sebe i igraju sjajno. Nismo izmjene radili napamet nego smo razmišljali i razgovarali. Želimo da su svi unutra, da su svi aktivni, tako imamo ekipu koja diše dobro."

"Liga nacija je za mene bila frustrirajuća, u njoj smo u početku gubili ,ali sada smo se vratili, sretan sam i zadovoljan. Ne smije biti euforije ni tragedije. Ostat ćemo na zemlji. Zadatak mene i stožera je spremiti se za Svjetsko prvenstvo, idemo dalje, korak po korak."