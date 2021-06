Hrvatska nogometna reprezentacija ima još jedan velik test pred Europsko prvenstvo. Vatreni putuju u Belgiju, gdje će u nedjelju igrati protiv prve reprezentacije svijeta po FIFA-inoj ljestvici.

Izbornik Zlatko Dalić u intervjuu za službenu stranicu HNS-a progovorio je o prošloj utakmici s Armenijom te otkrio čime je nezadovoljan.

"Zadovoljan sam sa svime na pripremama osim s rezultatom protiv Armenije. Imali smo tu situaciju s Lovrenovom ozljedom koju sad rješavamo. Armeniju smo trebali pobijediti 4 ili 5:0, a ne remizirati i s tim sam nezadovoljan. Veliki je plus da smo stvorili velik broj šansi. Minus je da to nismo realizirali. Bili smo tu nonšalantni i time sam nezadovoljan. Zadovoljan sam i činjenicom da smo puno trčali", rekao je Dalić koji je otkrio i što će Vatreni najviše pripremati za Engleze.

"Za Engleze ćemo pripremati taktiku, a dosta ćemo raditi na prekidima. Utakmica s Belgijom bit će dobar test. Također, moramo standardizirati i osvježiti momčad.

Lovren po posebnom programu

Dejan Lovren, koji je na rovinjskim pripremama obnovio ozljedu ligamenta te se brzo oporavlja, uvršten je na popis putnika za EURO 2020, dok se među braničima nalazi i Mile Škorić, s obzirom na to da se Filip Uremović nije uspio pravovremeno oporaviti.

"Lovren još radi po posebnom programu. Gvardiol i Brekalo imaju ozljede, sačuvat ćemo ih, ako ne budu bili 100 posto na treninzima danas i sutra, nećemo ih forsirati za utakmicu. Mislim da bi trebalo biti sve dobro s njima", rekao je izbornik pa se osvrnuo na Belgiju.

"Igramo protiv prve reprezentacije svijeta. Bit će nam to dobra priprema za Engleske. Moramo tu pokazati svoju kvalitetu, pogotovo u obrani. Moramo iz te utakmice izvući pouke i popraviti neke stvari do Engleske. Ta će nam utakmica pokazati jesmo li na pravom putu. Pobjeda bi nam donijela samopouzdanje", rekao je Dalić.

'Nema mjesta nezadovoljstvu'

Izbornik je priznao i da okvirno zna koji igrači će igrati protiv Engleske u prvom krugu Europskog prvenstva.

"Znamo već okvirno sastav i način igre za Englesku. No ostavit ćemo to za sebe kao što to uvijek radimo. Ono što je bitno, mi se moramo standardizirati i dati igračima zadatke. Engleska će biti posebna utakmica, tako da ćemo ovisno o protivniku. Igrači kao što su Kramarić, Pašalić i Vlašić su jako blizu sastava i ovisit će o protivnicima momčad. Ovdje nema mjesta nezadovoljstvu i nekakvom nesuglasju. Na kraju krajeva, ja sam taj koji je odgovoran", rekao je Dalić.

Osvrnuo se i na najveće favorite ovog natjecanja.

"Ima devet reprezentacija koje mogu očekivati velik rezultat na ovom natjecanju. Tu su svjetski prvaci Francuzi, Englezi koji imaju sjajnu momčad i igraju doma te Portugalci koji su branitelji naslova. No i mi smo u tom krugu kao i Španjolska, Nizozemska, Njemačka, Italija, Belgija… To su sve reprezentacije koje imaju velike šanse", rekao je Dalić te poslao poruku hrvatskim navijačima.

"Hrvatski narod nas čeka da napravimo dobar rezultat i da opet učini veselje. Mi moramo prihvatiti tu odgovornost. Rezultati nisu bili sjajni ovih godina, ali sve smo ciljeve ostvarili. Nedostaju nam navijači s kojima imamo posebnu sinergiju. Bit ćemo opet dobri. Imamo tu obavezu prema hrvatskom narodu“, zaključio je Dalić.