ODLAZI LI DALIĆ S KLUPE HRVATSKE REPREZENTACIJE ZBOG NOVE PONUDE? ‘Kad dođe šansa, treba je iskoristiti…’

Tvorac velikog hrvatskog uspjeha u Rusiji trenutno se bavi promoviranjem svoje knjige

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić u razgovoru za SN pričao je o svojoj nedavno objavljenoj knjizi i otkrio kako je do nje uopće došlo. Također, pojasnio je koji je njen cilj, ali i kakvi su mu planovi za prodaju knjige na inozemnom tržištu.

“Neke stvari smo malo šire objasnili, ali nismo išli u tančine. Ipak nešto mora ostati za našu intimu, pojedine činjenice iz svlačionice moraju ostati među nama. Nadam se da će ljudi knjigu prihvatiti, ali prije svega to je lijepa uspomena, slikovnica Rusije i onoga što je bilo tijekom ljeta. Dosta je odličnih fotografija i vjerujem da će naći mjesto kod čitatelja u Hrvatskoj.”, rekao je Dalić ponosan na svoj projekt.

Psihološki plan

Otkrio je i kako je s momčadi radio na psihološkom planu. Koristio se nekim posebnim metodama kako bi igrače riješio pritiska i nekakvih negativnih utjecaja.

“Od prvog dana širio sam samo pozitivu, nisam od onih koji se ujutro probude i već imaju u glavi kako koga prevariti. Kako kome napakostiti ili uništiti dan. Gledam isključivo afirmativno, takvi moramo biti. Život nosi puno zamki, problema, životnih utakmica. Treba biti umjeren, nema euforija, ali ni tragedije. Doći će opet poraz, i još veći nešto je bio najgori, i još lošija utakmica, međutim iz nje ne smijemo izići negativni, samo pozitivni, izvući pouke i gledati vedro. Sutra je novi dan, novi nastup.

Hvala dragom Bogu da sam živ, zdrav, da mi je obitelj dobro, to je najvažnije. Nekidan sam bio u bolnici Rebro, posjetio djecu. Kad vidim te roditelje i klince koji su bolesni, a vedri, pozitivni, zaključujem: to što sami sebi namećemo pritisak i opterećujemo se, svaki dan smo u negativi, to nam pokazuje koliko nismo dobri ljudi. Nakon što to čovjek vidi sve mu je jasno. Zato nastojim biti pozitivan i tražim igrače da tako gledaju, ništa nas u tome neće omesti. Možemo biti loši i sve izgubiti, ali nema negative.”

Nova ponuda

Izbornik je između ostaloga otkrio i kako je na njegovu adresu stigla još jedna ponuda, ovoga puta još izdašnija od one iz Kine u kojoj su mu nudili osam milijuna eura na tri godine.

“Ovih dana došla je još jedna ponuda, friška, aktualna i bogatija nego ona iz Kine o kojoj se pisalo. Stalno me netko zove i ponekad se zapitam imam li pravo biti takav prema svojoj obitelji, da odbijam sve te ugovore koje mi nude, jer nogomet je prolazan, danas jesi, sutra nisi. Tko zna hoće li ubuduće biti takvih prilika. Kazao sam sâm sebi: “Bit će još boljih.” I nadam se da hoće, ali nekad se baš zapitam imam li pravo biti neodgovoran prema sebi i obitelji pa sve to odbaciti. Kad dođe šansa, treba je iskoristiti.”

Zasad je to tako kod mene, dokle će biti ne znam. Pratim svoj osjećaj, ugovor mi ništa ne znači. Ugovor imam, ali uopće me ne zanima, niti me veže. Ovog časa veže me samo moj feeling, čim osjetim da to više nije to, pokupit ću se. Nisam taj koji će izbornik biti stotinu godinu, koji brani svoj resor. Razmišljam imam li pravo sve to odbijati, zanemariti. Sad je takva situacije, ali vidjet ćemo…”, rekao je Dalić.