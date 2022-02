Tehnički direktor AC Milana Paolo Maldini kazao je kako vjeruje da će 40-godišnji Zlatan Ibrahimović produžiti ugovor s klubom koji mu ističe ovog ljeta, a to je samo još jedan dokaz koliko je legendarni Šveđanin zapravo endemski nogometaš.

"Ibrahimović zna što želi, on nikada ne glumi. Ona zna kakav ugovor s Milanom može dobiti. Ako smatra da više ne može, on će to prvi reći. No, mislim da on želi nastaviti. Ibrahimović nikada neće biti teret za Milano, samo može biti dobitak", izjavio je Maldini.

Švedskom napadaču ovo je treća sezona u njegovom drugom igračkom mandatu u Milanu i u 66 utakmica zabio je 36 golova. Unatoč tome što ima 40 godina i dalje pruža odlične partije, a mnogi se pitaju u čemu je uopće tajna.

Suludo teške vježbe

Za Zlatanovu dugovječnost svakako je zaslužna dobra genetika i urođen talent za nogometom, ali opet ima tu i njegove "krivice" jer Zlatan i dalje trenira vrlo visokim intenzitetom.

Najbolje se to vidi u njegovoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama gdje je snimao kako radi trbušnjake. Ali nije to bila ona obična vježba na podu i strunjači već se Zlatan nogama zakačio za boksačku vreću i onda pumpao trbušnjake u zraku. Tko ovo nije probao jednostavno ne može znati koliko je ovo suludo teška vježba.

Obožavatelji su ostali šokirani metodama treninga koje 40-godišnji Zlatan koristi, a mnogi su koristili samo riječi poput "mašina" ili "zvijer".