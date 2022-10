Karim Benzema, napadač madridskog Reala i francuski nogometni reprezentativac, osvajač je Zlatne lopte, koju France Football dodjeljuje najboljem svjetskom nogometašu.

Nagradu mu je uručio njegov trener i sunardonjak, Zinedine Zidane, uručio mu je nagradu na ceremoniji. U emotivnom pismu koji je pisao za L'Equipe, francuski strateg spomenuo je još jednog osvajača zlatne lopte, Luku Modrića:

"Kontrola je ono što pokreće loptu, a on ima sjajnu kontrolu. Nikada ne griješi. To je prekrasno za vidjeti kada se nalazite na tri metra od njega. Mislili smo kako bi sjajno bilo da smo zajedno igrali, namjestio bih mu puno golova. Nadomjestili smo to u ulozi trenera i igrača", napisao je nekoć i sam dobitnik Zlatne lopte, pa nastavio.

'Danas je on vođa'

"Karim je bio i više nego važan u mojoj trenerskoj karijeri. Sretni ste kad imate takav tip igrača, kakvi su Toni Kroos ili Luka Modrić. Oni ne gube loptu tijekom utakmice ili cijeli sat na treningu. Sposobni su napraviti razliku u bilo kojem trenutku. Karim može biti loš deset ili 15 minuta, ali u trenutku može zabiti gol, namjestiti ga ili napraviti nešto nevjerojatno", piše i nastavlja:

"On može postati legenda kluba, postići nevjerojatne stvari i ostati u sjećanjima ljudi jako dugo. Sretan sam zbog njega, zaslužio je ovo. Danas je on vođa, konstantan cijelo vrijeme, ne može ga se ni za što kriviti niti itko to radi."