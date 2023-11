Jude Bellingham je do dolaska u Real Madrid cijelu karijeru nosio broj 22 na dresu, no po dolasku u Kraljevski klub odlučio se za broj 5, jedan od najpoznatijih brojeva u dugoj i uspješnoj povijesti Real Madrida.

Prilikom predstavljanja otkrio je zašto je izabrao 5 umjesto 22.

"Rekao sam u mnogim intervjuima koliko se divim Zinedineu Zidaneu, ali ne pokušavam biti Zidane, samo pokušavam biti Jude. To je definitivno počast tome koliko je velik bio.

Velika je čast ići [Zidaneovim] stopama i nositi njegov broj. Bio je nevjerojatna osoba koju sam imao priliku upoznati i koja je nevjerojatno dobra s mojom obitelji, tako da ga jako poštujem.”

Kasnije je ipak 'procurilo' da je bivši veznjak Birmingham Cityja i Borussije Dortmund bio prisiljen odustati od svog željenog dresa s brojem 22, iako se nije naveo točan razlog.

Taj razlog je sada potencijalno otkrio Zinedine Zidane tijekom nedavnog gostovanja u podcastu. On smatra da je Florentino Perez "kriv" budući da on preferira određene brojeve na dresovima.

Upravo je Zidane proslavio broj 5 u dresu Kraljevskog kluba. “Bilo je nekako čudno vidjeti nekoga drugog s brojem pet, vidjeti središnjeg veznog igrača s brojem pet bilo je baš čudno.

Ali znaš li kako sam ga ja dobio? Florentino Perez, predsjednik, nije volio igrače koji nose visoke brojeve poput 25, 30, 35, bio je iz stare škole. Broj jedan za vratara i onda do broja 11, to je to.

“Manolo Sanchis imao je broj pet i igrao je u obrani. Otišao je i kad sam došao, predsjednik mi je rekao ‘zar ne bi želio imati broj od jedan do deset?'

Rekao sam da i odabrao majicu s brojem pet jer nije htio da imam 25, 30, 35. Rekao je 'to nije nogomet, to je američki nogomet' tako da sam na kraju dobio pet.

“Rekao je 'molim te', a ja sam mislio 'ovo mi je prvi dan, reći ću da', ali na kraju je broj 5 za mene sada važan jer sam ispisao povijest s njim u Madridu, broj 10, ali i broj pet. Ne sjećam se puno o broju 21 s Juveom.”

