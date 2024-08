Rijeka u nedjelju od 18:50 igra svoju prvu utakmicu SuperSport HNL-a u novoj sezoni. Na Rujevicu dočekuju Lokomotivu, nakon što su u četvrtak prošli treće pretkolo Europa lige svladavši rumunjski Corvinul. U subotu je Željko Sopić izašao pred medije da najavi utakmicu 1. kola HNL-a. Pritom je htio staviti fokus na sljedećeg protivnika Rijeke, a ne se vraćati na utakmicu s Rumunjima.

"Za tjedan dana se nitko neće sjećati detalja, jedino je bitno da smo prošli. Normalno je da se uvukla nervoza kad na poluvrijeme koje odigramo odlično ne odemo s tri, četiri gola prednosti. I normalno je da se cijelu utakmicu ne može držati ritam kakav smo diktirali prvih 45 minuta", započeo je trener Rijeke.

“Da su nas prošli, UEFA bi dekretom gurnula Corvinul u Prvu ligu. Takva su pravila, ozbiljno vam govorim. I nisam bio ni posebno emotivan, ni nervozan nakon utakmice nego mi čovjek krene s pitanjem od deset minuta.

"Pa normalno je da su krenuli va banque, krenuli bi tako i protiv Cityja jer su morali ganjati rezultat. To je bila utakmica u kojoj su oni mogli samo nešto dobiti, a mi samo izgubiti ako ne prođemo. Prošli smo, nema nervoze, idemo dalje”, završio je Sopić priču o Rumunjima.

Sad vam u Europi slijedi švedski Elfsborg?

"Ne, Lokomotiva. To je prva sljedeća utakmica i dok to ne odigramo nema razmišljanja ni o čemu drugom. I oni su, kao svi naši klubovi, promijenili jako puno igrača. I još će kod svih biti promjena do kraja prijelaznog roka."

"Samo je Osijek ovo ljeto na početku priprema imao puno igrača. Sve nas ostale čekaju promjene. Pašalić u Englesku? Ja se iskreno nadam da će nam otići jedan za velike novce, a ne dvojica da bi klub zaradio isti iznos."

Sudbina je HNL klubova da im je prodaja jedini pravi izvor zarade?

"To je tako. Kod nas nema 80 posto budžeta od TV prava, zato i svi klubovi uvijek kasne jedno tri tjedna sa slaganjem rostera, posebno gledano kroz prizmu ranog ovih ljetnih europskih kvalifikacijskih utakmica. Ali tako je to, za sve nas. Improvizacija. A svi želimo nešto napraviti u Europi. A uigravamo se kroz te utakmice, s novim igračima i bez onih koji mogu otići između dvije europske utakmice. To je sudbina svih naših klubova."

Što očekujte u utakmici s Lokomotivom?

"Otvaranje je sezone i svi još imaju brojne upitnike, ali ja sam potpuno siguran kako ćemo dati sve od sebe i polučiti rezultat koji želim. Njima svaka čast, ali na našoj Rujevici ćemo igrati naš nogomet. I mogu samo moliti Boga da ćemo zabijati golove iz velikog broja šansi koje stvorimo na doslovno svakoj utakmici."

Komentar na Gabrijela Rukavinu?

"Dečko se diže na treninzima, kvaliteta je tu, sad treba doći do razine da je spreman za devedeset minuta. U kadru je i može zaigrati već u nedjelju. Neće biti nekih silno brojnih rotacija, ali dva, tri igrača ću vjerojatno promijeniti jer sad nas dugo čeka taj ritam utakmica četvrtak- nedjelja."

Stanje ozljede Zlomislića?

"Šavovi, oporavak. U nedjelju sigurno nije na raspolaganju, a hoće li biti za četvrtak i Elfsborg na Rujevici ili će morati pauzirati i duže od toga, to ćemo tek vidjeti", rekao je za kraj Sopić.