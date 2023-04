ZANIMLJIVA IZJAVA / Zekić najavio odlazak s klupe Slavena: Neke stvari vuku se već dulje vrijeme, puno toga se priča po gradu

Trener Slaven Belupa Zoran Zekić na kraju sezone napušta klupu koprivničkog kluba. On je to potvrdio na konferenciji za medije uoči utakmice 30. kola SuperSport HNL-a, u kojem će Slaven u Koprivnici ugostiti Osijek. "Ostajem još sedam kola i nakon toga više nisam trener Slavena. To je isključivo moja odluka. Neke stvari vuku se već dulje vrijeme, puno toga se priča po gradu, meni to više nije prihvatljivo i o tome sam obavijestio ljude iz kluba", rekao je Zekić.