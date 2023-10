Hajduk i Dinamo početkom listopada odigrali su još jednu derbi utakmicu u kojoj je slavila splitska momčad s minimalnih 1-0, ali taj dvoboj nije bio interesantan Zdravku Mamiću.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa kazao je Andreju Maksimoviću neke stvari koje nimalo ne čude, a koje je potonji ispričao na promociji knjige Sinovi : ''Kunem ti se, nemam pojma što se događa. Ljubavi, ti si jedini koji me natjera da o tome razgovaramo'', rekao je Mamić što čudi, obzirom na pokušaje rušenja kvoruma upravo njegove (Zorićeve) ekipe.

Umjesto derbija i 'voljenog' Dinama, uživao je u srpskom bendu

"Ne znam je li on u to uvjeren, ali teško da misli kako mu ja vjerujem. Ali, evo, rekao mi je zadnji put da nazovem Tomu Marčinka i pitam ga što je gledao kada je bila nedavna utakmica Hajduka i Dinama u Splitu. Kaže da me ne treba šokirati ako mi kaže da nije gledao najveći derbi hrvatskog nogometa. Uvjerava da ga derbi uopće nije zanimao i da je u trenutku utakmice gledao snimku koncerta Garavog sokaka u Novom Sadu. Čak se i snimao dok je gledao taj koncert", prenio je njegove riječi Maksimović za Gol.hr.

Posebno čude takve izjave, obzirom da se Mamić oglasio na društvenim mrežama nakon poraza Dinama od Ballkanija...

