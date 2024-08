Zašto Eriksson nije postao trener Hajduka? 'On je zaista htio doći i pomoći'

Sven-Göran Eriksson (76), legendarni trofejni švedski nogometni trener, preminuo je u ponedjeljak.

Početkom godine je objavio da boluje od raka gušterače koji je u uznapredovaloj fazi te da mu je ostalo manje od gdinu dana života, a ovaj svijet je napustio 26. kolovoza u svom domu i okružen obitelji.

Iza Erikssona je iznimno bogata i dugačka trenerska karijera. Vodio je, među ostalima, Leicester, Manchester City, Benficu , Lazio, Romu te reprezentacije Engleske, Obale Bjelokosti i Meksika. Ukupno je osvojio čak 18 trofeja. S Lazijom je osvojio naslov prvaka Serie A i europski Superkup, s Benficom tri titule u portugalskom prvenstvu, a s Göteborgom Kup UEFA (sadašnju Europsku ligu).

Vodio je veoma mnogo klubova dljem svijeta, a 2018. godine je bio ponuđen splitskom Hajduku, no njegov se dolazak na Poljud nije ostvario.

Tadašnji predsjednik kluba Jasmin Huljaj i čelnici Bijelih odlučili su se za klupsku legendu, 56-godišnjeg Zorana Vulića.

Nakon što Eriksson nije preuzeo Bijele, Net.hr je kontaktirao njegvog agenta Miroslava Bičanića koji nam je otkrio detalje

"Mogu reći sigurno da gospodin Sven-Göran Eriksson uopće ne bi bio skup, ako je netko na to pomislio. Iz razloga, što je on svoje novce zaradio u Kini, u Cityju... On je u Hajduk htio doći zaista pomoći, svoje znanje i iskustvo koje ima nekako upregnuti u oporavak Hajduka jer on Split poznaje još sa sportskih Igara mladih i zaista je zavolio grad od tog vremena. On poznaje Hrvatsku i Hajduk", rekao nam je Bičanić, a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

