Bivši hrvatski trener i legenda domaćeg nogometa Ilija Lončarević bio je jedan od gostiju u emisiji Sport nedjeljom, a tema su bili Vatreni i incidenti koji se uporno događaju u i oko momčadi Zlatka Dalića.

"Vlast prema segmentima društva treba kontinuirano raditi reda bez obzira na to o kome se radi, o kojem dijelu društva, stadionu, klubu i tako dalje. Zašto to nije riješeno u Rijeci, zašto je Livaja otišao s okupljanja reprezentacije? Otišao je jer mu nitko iz reprezentacije nije priskočio u pomoć.

Zašto to nije definitivno riješeno? Zašto nisu drugi dan riješene sankcije prema istom Livaji na finalu Kupa? To se sve baca pod tepih i ide vrijeme. Kad vrijeme prođe, onda dobijemo ovo što dobijemo. Onda imamo ljude koji su protiv uspjeha reprezentacije i to traje godinama", rekao je Lončarević.

'Zašto nema imena i prezimena čovjeka koji je vrijeđao Livaju u Rijeci?'

"Ovo je napad na državu i cijeli narod. Pustite sad što ćemo protiv Turaka igrati na praznom stadionu, to je najmanji problem. Ovo je nastavak nečega što naša vlast dozvoljava godinama, da na nas bacaju krimen ustaštva, nacionalizma, Gestapoa, ne znam čega", nastavio je Lončarević.

"Daj ime i prezime konačno, da znamo tko je i što je. U čemu je problem? Kad smo već kod toga, zašto nema imena i prezimena čovjeka koji je vrijeđao Livaju u Rijeci, koji je napravio, uvjetno rečeno, nered u reprezentaciji? Ne razumijem to", zaključio je Lončarević.

