Hrvatska ženska nogometna reprezentacija u svom je petom nastupu u skupini G kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. godine održati u Australiji i Novom Zelandu osvojila prvi bod odigravši u Puli 0-0 s Litvom. Bila je to prva utakmica koju je kao izbornik vodio Nenad Gračan, no niti s njim na klupi naše igračice nisu uspjele postići prvi pogodak u ovim kvalifikacijama. Kao i Hrvatskoj, i Litvi je ovo prvi bod u kvalifikacijama, ali Litvanke su odigrale utakmicu manje. Već za četiri dana Hrvatska će odigrati još jedan susret, ponovno u Puli, a u goste joj dolazi Moldavija, još jedna reprezentacija koja do sada nije osvojila niti jedan bod, ali koja je do sada odigrala tek dva dvoboja. Na vrhu skupine su Švicarska i Italija s po 12 bodova, a slijedi Rumunjska sa šest. U ovom susretu debitirala je Ana Maria Marković, koja je nedavno privukla pažnju medija te joj od tada iz dana u dan popularnost.