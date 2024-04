Velimir Zajec može se pohvaliti da kao predsjednik Dinama ima dva od dva na Poljudu protiv Hajduka.

Naime, Plavi su prvo u subotu u prvenstvu srušili Bijele 1-0, a danas su slavili istim rezultatom i u Kupu.

"Bila je to sjajna utakmica, Dinamo je hrabro igrao. Uspjeli smo ponoviti utakmicu od prije nekoliko dana, rekao bih kako smo danas bili i bolji. Bolje smo kombinirali i stvarali smo više prilika. Zadovoljan sam pristupom ekipe. Atmosfera je bila krasna kroz cijelu utakmicu, šteta što je došlo do nereda na kraju. Međutim, to je nogomet i ljudi se na ovaj način izražavaju", rekao je Zajec, prenosi Dalmatinski portal, pa se osvrnuo na nerede.

"Bio sam s igračima. Nisam sve vidio pa ne mogu imati kompletno mišljenje. Šteta što se to događa u našem nogometu te mislim kako ćemo u budućnosti zajedničkim snagama to uspjeti spriječiti. Ja sam ponosan kako su nas dočekali ljudi iz Hajduka. Svi su sjajni, to su ljudi koji znaju nogomet i znaju sport."

Dinamo ide po dvostruku krunu.

"Naravno da idemo na to. Tu je i Rijeka, tu je i Hajduk, borit ćemo se. Svi smo po kvaliteti tu negdje, ali mislim da u zadnje vrijeme igramo puno bolje nego na početku prvenstva. Nismo favoriti jer u nogometu nema favorita, ali imamo taj skup igrača koji je jako kvalitetan."

Oba derbija sudili su strani suci.

"Ja sam oduševljen. Mislim da je to pravi potez HNS-a i da tako treba nastaviti", rekao je Zajec.