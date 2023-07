''U subotu, 15. srpnja 2023. godine s početkom u 20 sati u Zagrebu, na gradskom stadionu Maksimir odigrava se nogometna utakmica hrvatskog Superkupa između GNK Dinamo i HNK Hajduk. U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakonu o javnom okupljanju i Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika.''

U tekstu iznad mogli ste pročitati početni dio priopćenja zagrebačke policije vezano uz današnji Superkup derbi Dinama i Hajduka.

Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni od 18 sati te se preporučuje korištenje javnog prijevoza kako bi se izbjegle gužve. Bit će uspostavljena i posebna regulacija prometa.

Od 18 sati za sav promet bit će zatvoreno:

Parkiralište od spomenika „Bacač diska“ do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir, servisna cesta od Budakove ulice i nekadašnje tržnice Borongaj do bazenskog kompleksa Svetice, odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir, parkiralište nekadašnje tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača osim za vozila s akreditacijom organizatora i organiziranog dolaska navijača, Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici, parkiralište kod bazenskog kompleksa Svetice, parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir osim za vozila s akreditacijom organizatora, zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta-Zagreb na Trgu J. F. Kennedyja.

Prihvat gostujućih navijača

Ulazi u stadion za gostujuće navijače bit će otvoreni od 18 sati. Prihvat gostujućih navijača na NP Lučko i NP Zagreb-istok (za navijače sa područja Slavonije) predviđen je od 16 sati, a navijači koji stignu do 17 sati bit će prepraćeni do tzv. “sterilne zone“ stadiona Maksimir. Prihvat i okupljanje navijača provodit će se iza naplatnih kućica. Parkiralište za gostujuće navijače organizator je osigurao na prostoru poligona za obuku vozača na Borongaju i na prostoru tržnice Borongaj.

Pazi se na detalje

Naravno, naveden je popis zabranjenih predmeta, tvari i ponašanja što i priliči ovakvom susretu, a posebno je istaknuto sljedeće:

''Ulazak u stadion odbit će se posjetiteljima pod utjecajem alkohola, osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu, posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete i osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.''

