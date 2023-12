Dvadesetogodišnji igrač kviza Potjere (HRT) iz Zadra izjavio je kako navija za Dinamo što je izazvalo čuđenje voditelja Joška Lokasa. Jakov inače studira povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kada je rekao da je navijač Dinama voditelj ga je iznenađeno pitao: ''Iz Zadra ste?'', a cijelu situaciju dodatno je ''začinio'' lovac.

''Što se navijanja za Dinamo tiče, nije vam za zamjeriti, obzirom da koliko vaše sjećanje seže Hajduk nikada nije bio prvak'', našalio se lovac Krešimir Sučević-Međeral.

Foto: HRT Screenshot Foto: HRT Screenshot

Na to je reagirao voditelj objašnjavajući zašto se navija za svoj klub, a Sučević-Međeral se dodatno našalio: ''To se sad širi iz Šibenika na Zadar, to navijanje za Dinamo...''

