ZABRANA IZBORNIKA, VATRENIMA SE OVO NEĆE SVIDJETI: ‘O tome nema govora. Mi smo u ozbiljnom poslu’

Zlatko Dalić progovorio je o gorućim temama

Približava se Svjetsko prvenstvo koje se ovog ljeta održava u Rusiji i fokus javnosti se sve više seli na izbornika Zlatka Dalića i njegove igrače. Hrvatski izbornik stavio je pred sebe cilj prolaska skupine iako to Vatrenima nije pošlo za rukom još od 1998. godine.

Svi pričaju o Svjetskom prvenstvu

“Zadnji put smo prošli grupu u Francuskoj. Nakon toga nije bilo rezultata koji su adekvatni našoj kvaliteti. Ali puno je tu stvari koje utječu, i sreća, i loša igra. Ove godine mi to možemo. Ne možemo to napraviti ako u to ne vjerujemo. I to mene drži, pogotovo kad vidim s koliko iščekivanja hrvatski narod čeka SP. Gdje god sretnem ljude, samo o tome razgovaraju i to mi daje novu snagu i još veću vjeru”, rekao je Dalić gostujući u RTL Danas.

Problemi Ćorluke…

Vedran Ćorluka nedavno se nakon duge pauze vratio na terene…



“On je iskusan igrač, osvojio je sad titulu u Rusiji, imao je dugačku pauzu od godinu dana i ovo što se sada dešava njemu je normalno, a to je da nije u optimalnoj formi i da ima sitne ozljede. Napustio je neki dan teren preventive radi. Razgovarao sam s njim. Vraća se u Zagreb i uvjeren sam da će biti na raspolaganju, da će biti naš lider”, kaže hrvatski izbornik.

Lijevi bok je godina rak rana hrvatske nogometne reprezentacije.

“U Americi smo probali Strinića i Pivarića. Strinićev problem je što ne igra stalno, Pivarić igra stalno u Dinamo Kijevu, u dobroj je formi. Imamo još par igrača: Leovac, Barišić i Sosa. Između tih pet igrača naći ćemo pravo rješenje za SP. Nisam pobornik velikih promjena”, odgovara Dalić koji je nahvalio napadača Andreja Kramarića za kojeg kaže da će još vidjeti koja mu je pozicija najoptimalnija.

Messi nam prijeti

Kako zaustaviti Messija? Hrvatska je u skupini s Argentinom, Islandom i Nigerijom.

“Argentina je favorit SP-a jer ima njega. Nije dobro čuvati ga s jednim igračem, treba igra cijela ekipa protiv njega. Moramo spriječiti da primi loptu. Ali u prvom redu idemo se pripremiti za Nigeriju”, rekao je Dalić.

Ljepše polovicu u kampu

Dobio je i pitanje o ženama i djevojkama u kampu?

“Nema o tome govora. Mi smo tamo u ozbiljnom poslu, nisam protiv toga da se kratko vrijeme vide poslije utakmice. Ali mi smo u kampu, u ozbiljnoj koncentraciji i maksimalno motivirani. Nadam se da ćemo stvoriti dobru atmosferu i učiniti hrvatski narod sretnim”, zaključio je za RTL.