Pobjedama nad 11. i 24. tenisačem svijeta, Francesom Tiafoeom i Tallonom Griekspoorom, Borna Gojo je u svom Splitu još jednom dokazao da hrvatska teniska reprezentacija u njemu ima čvrst oslonac, o kakvom se god formatu natjecanja radilo.

Iako je uoči meča s Nizozemcima bilo spominjano da će možda preskočiti taj susret i biti u ulozi navijača, prevagnula je njegova želja za igranjem kad je reprezentacija u pitanju.

"Da sam igrao samo za sebe, bilo bi mi svejedno. No, ja ovdje igram za svoju državu, za zastavu, za momčad, za ljude u Hrvatskoj, za moju obitelj. Ovdje sam odrastao. Kad god igram za reprezentaciju dat ću 150 posto. Tako je bilo i danas, iako smo ispali. Na leđima mi piše Hrvatska. Želim dobiti svaki meč koji igram i tako će to uvijek biti", rekao je Gojo.

Konačan rezultat nije onakav kakav je priželjkivao, ali ispunjena mu je želja za igranjem u njegovom Splitu.

"Bilo je lijepo igrati kod kuće. Imali smo pomlađenu momčad, nekoliko igrača je debitiralo, skupljali su dragocjeno iskustvo. Jedan vrlo neizvjestan meč parova, nas je možda koštao plasmana u četvrtfinale. Kad se sve uzme u obzir, bili smo vrlo konkurentni. Znali smo da će biti teško očekivati od Dine ili Duje da odmah pobjeđuju, ali mislim da je ovo za njih super iskustvo. Znali smo da će biti na meni, na Ivanu i Mati da stvorimo neku šansu za prolaz. Nažalost, prvi dan je taj par za malo otišao na stranu Amerikanaca u vrhunskom meču. Svi smo dali sve od sebe. I protiv Finaca, mogao sam dobiti prvi set protiv Ruusuvuorija, a tko zna kako bi onda završilo."

Njegov učinak je ponovno na visokoj razini, iako je igrao protiv igrača koji su svi bili rangirani u Top 40.

"S moje strane gledanja mislim da sam cijeli tjedan igrao vrhunski tenis. Opet sam imao dvije pobjede i poraz. Žao mi je što smo ispali pa, nažalost, to što sam dobio dva meča ne znači puno. U budućnosti vjerujem da imamo ponovno šanse ciljati neke titule."

Protiv Tallona Griekspoora, igrača koji je u odličnoj formi i u dvorani uvijek može odigrati na vrhunskoj razini, Borna je pokazao da pripada tom društvu. Nizozemac je želio pobijediti, nije se štedio.

"Zadovoljan sam, mislim da je bio nevjerojatan meč, na vrlo visokoj razini. On je na početku igrao nevjerojatno. Znam da sam na izmjeni rekao izborniku da ću ja igrati najbolje što mogu, ali ako on nastavi igrati s tolikim rizikom i da sve pogađa, ja ću mu stisnuti ruku mirne glave. Znao sam da ću dobiti neku šansu i drago mi je da sam uspio okrenuti."

Još je jednom, posljednji put na ovom turniru, progovorio i o slabom odzivu publike.

"Zaboli me neka stvar je li u dvorani tri, četiri tisuće ljudi ili jedan koji je platio kartu. Ja sam dužan dati njemu sve od sebe i pokazati svoj najbolji tenis. Ako ima deset ljudi koji su platili ulaznicu ja ću poginuti za njih. To su Hrvati koji su me došli podržati. Iskreno, više me uopće ne zanima koliko ljudi dođe."

Do kraja sezone ostalo je nešto manje od dva mjeseca. Sadašnji renking otvara Goji nove mogućnosti.

"Plan mi je igrati kvalifikacije turnira u Astani i Šangaju. Vidjet ću kako ću se osjećati, hoću li možda morati preskočiti Astanu. Osjetio sam neke bolove u leđima, ali imamo liječnike i fizioterapeute koji to mogu riješiti."

Za kraj je rekao nešto i o postavljenim ciljevima.

"Moja očekivanja su uvijek velika. Ja na sebe gledam drugačije nego svi drugi. Imam neke ciljeve koje ću zadržati za sebe. Želim poboljšati svoj renking što je više moguće, tako da mi je lakše planirati sljedeću sezonu."

