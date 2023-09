GORAK OKUS PORAZA / Zabio prvijenac za Hajduk pa poručio: 'Za naše ambicije je nedopustivo primiti ovako dva gola'

Nogometaši Hajduka vodili su do 87. minute kod Gorice 1-0 u susretu osmog kola HNL-a, no dvoboj je završio pobjedom Velikogoričana 2-1 (0-0). U 62. minuti Zvonimir Šarlija doveo je Splićane u vodstvo i Hajduk je sve do 87. minute imao tri boda u džepu. No, prvo je Gorica izjednačila pogotkom Dine Štigleca, dok se potpuni preokret dogodio u 92. minuti kada je Ante Matej Jurić pogodio za 2-1 domaćeg sastava. Nakon odrađene kazne na klupu Hajduka se vratio prvi trener Ivan Leko, no njegova je momčad nakon pet prvenstvenih pobjeda u nizu upisala drugi poraz zaredom. Hajduk je i dalje prvi, ali se njegova prednost pred pratnjom topi. Gorica je upisala treću pobjedu te se popela na četvrto mjesto ljestvice. "Sigurno je da nismo računali da ćemo upisat dva poraza u nizu u utakmicama gdje smo očekivali uzeti sva tri boda. Znali smo i da je teren jako loš i da će biti teško igrati, uspjeli smo nekako ugurati i taj gol, ali je nedopustivo da na ovaj način primimo dva gola, nedopustivo za naše ambicije", rekao je između ostalog nakon utakmice strijelac jedinog gola za goste. Što je još Šarlija rekao pogledajte u prilogu u nastavku.