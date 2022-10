Godinama su Luka Modrić, Toni Kross i Casemiro predvodili Kraljevski klub u pohodima na titulu. Trio koji će ostati upamćen kao jedan od najboljih ikada, s Real Madridom osvojio je sve što se osvojiti može, a posebno se ističu pet trofeja Lige prvaka. Popularni "bermudski trokut" trajao je godinama, ali kao što svi znamo - ništa nije vječno.

Casemiro je ovog ljeta preselio u Manchester United u senzacionalnom transferu te se sjajni trio polako počeo raspadati. Modrić ne postaje mlađi, već mu je 37 godina, a posljednjih se tjedana špekuliralo o mogućoj mirovini Kroosa, koji se očito zasitio nogometa. No, Kraljevi su mislili o budućnosti; prošle je godine stigao sjajni 20-godišnji Eduardo Camavinga, a ovog su ljeta iskeširali 80 milijuna eura za Aureliena Tchouaménija.

Sada na radaru imaju još jednog briljantnog mladića. Real sljedeće sezone na Santiago Bernabeu želi vidjeti Judea Bellinghama, 19-godišnje čudo koje nastupa za Borussiju Dortmund.

Razmišljaju o budućnosti

Sjajni Englez igra fantastično, a sa svojih 19 godina je već nosio i kapetansku traku oko ruke. Briljirao je i u Ligi prvaka protiv Seville, kojoj je zabio pogodak i upisao asistenciju. Jedan je od najvećih talenata na svijetu, a Real smatra da je on prava zamjena za našeg Luku Modrića, koji bi ga možda "nogometno odgajao" prije nego što bi objesio kopačke o klin. Marca piše kako Real ozbiljno razmatra Bellinghama, za kojeg bi iskeširali nerealnu svotu. Navodno ga promatraju već mjesecima te su ga jasno označili kao veliko pojačanje i budućnost kluba.

"Real je uvjeren da je Bellingham nogometaš kakav mu treba. Cijena je 100 milijuna eura, a to je novac koji je Real spreman potrošiti kako bi doveli Engleza, koji kao kapetan predvodi Borussiju. U Realu su svjesni da Bellinghama žele i drugi klubovi, ali klupska povijest je na strani Reala. To se do sada pokazalo kao jako bitna stvar kada su u pitanju transferi", pišu Španjolci.

Očito da Florentino Perez ponovno želi stvoriti "bermudski trokut", samo u mlađoj verziji pa ga ne zanima koliko košta sjajni engleski reprezentativac već ga brže, bolje želi priključiti Camavingi i Tchouaméniju. Jude je u Borussiju Dortmund stigao prije dvije godine iz Birmingham Cityja za 25 milijuna eura. Za engleski klub je zaigrao sa svega 16 godina te je svima ubrzo bilo jasno o kakvom se talentu radi…