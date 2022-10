Koga je to Liverpool kupio za suludih 75 milijuna eura uz opciju da ta cifra naraste čak i na 100 milijuna eura? Možda ne doslovce takva, ali slična misao sigurno prolazi kroz glavu brojnih navijača Redsa posljednjih tjedana. Urugvajski napadač Darwin Nunez trebao je biti Liverpoolu ono što je Erling Haaland, trenutno, u Manchester Cityju, fokalna točka, hladnokrvni golgeter, čovjek koji garantira pogotke i rješava utakmice.

Prošle sezone je Darwin bio sjajan u dresu Benfice, zabijao u Ligi prvaka, punio mreže Barcelone, Bayerna, Ajaxa, a kada je upakirao dva komada Liverpoolu u četvrtfinalu ovi su ga označili kao primarnu metu.

Ovoga su ljeta za njega iskrcali, za Liverpool, rekordnih 75 milijuna eura fiksno i još razne bonuse koji bi taj transfer mogli povećati na 100 milijuna eura. Nunez je odigrao samo jednu vrhunsku sezonu i oni najciničniji su ga odmah proglasili "novim Andyjem Carrollom", a njegov slučaj "one season wondera" vjerojatno svi znate.

Da nešto nije kako treba vidjelo se već na pripremama Liverpoola, kada je Darwin promašivao nemoguće, a nakon prvih odrađenih problema vidio se i drugi golemi problem s Darwinom. Čovjek ne zna guknuti engleski.

Ne razumije trenera

Sezonu je čak dobro otvorio, zabio je Cityju u Superkupu, zatim i Fulhamu u Premiershipu, ali onda se ugasio. U sljedećih šest utakmica Nunez nije zabio niti jedan gol, a uz to dobio je i crveni karton zbog stupidne reakcije i zaradio je suspenziju od tri utakmice.

U posljednjoj utakmici protiv Rangersa u Ligi prvaka, također nije zabio, a igrao je 80 minuta, no niti to nije bilo toliko strašno kao ono što je izjavio nakon utakmice. Nunez je mrtav hladan pred kamerama izjavio da on baš ništa što mu trener Jurgen Klopp govori.

"Iskreno, ja ne razumijem baš ništa što on govori prilikom priprema za utakmicu ili na poluvremenu. Nakon što on završi govoriti, pitam suigrače što je pričao, ali mislim da je vrlo jasan u onome što govori. Traži od nas da radimo jednostavne stvari, da se ne bojimo igrati, da budemo samopouzdani i da kada izgubimo loptu krenemo u presing. To uvijek traži od nas", otkrio je Nunez.