U subotu je Lamine Yamal ušao u igru ​​u 83. minuti umjesto 18-godišnjeg Gavija i umalo zabio u 86. minuti.

"Bio je jako dobar. Rekao sam mu da proba nešto i on je to napravio. S 15 je već poseban igrač, zna zabijati, dodavati, pokazao je karakter. I kad ga vidite na treningu, shvaćate koliko on može biti važan", izjavio je trener Barcelone Xavi nakon utakmice.

Upitan na konferenciji za novinare o sličnostima ovog igrača s Lionelom Messijem ili Ansuom Fatijem, Xavi je odgovorio potvrdno: "Da, on je sličan igrač. Ima taj urou zadnjem dijelu terena. Ne bi se reklo da ima petnaest godina, zreliji je od svojih godina. Igrao je samo deset minuta, ali bio je dobar. Može ostaviti traga u ovoj momčadi", uvjeren je katalonski tehničar.

Rekord star 120 godina

Španjolski mladi reprezentativac koji trenira u Barci od svog debija, postao je drugi najmlađi igrač koji je igrao u službenoj utakmici za prvu momčad katalonskog kluba.

Prvi najmlađi igrač bio je Albert Almasqué, koji je zaigrao na utakmici Coupe Macaya 13. studenog 1902. s 13 godina i 340 dana.

Yamal je peti najmlađi igrač u povijesti La Lige koji je ušao u igru, a najmlađi je bivši potencijalni igrač Mallorce Luka Romero, koji je počeo protiv Real Madrida s 15 godina i 219 dana 2020. godine.