U posljednjoj utakmici subotnjeg programa španjolske LaLige Barcelona i Rayo Vallecano su na Camp Nou odigrali bez pogodaka.

Klub iz madridskog predgrađa izdržao je pritisak Katalonaca koji su imali potpunu prevlast na terenu, ali nijednom nisu uspjeli svladati gostujućeg vratara, Makedonca Stoleta Dimitrevskog.

U završnici dvoboja Barcelona je ostala s igračem manje, jer je kapetan domaće momčadi Sergio Busquets zaradio drugi žuti karton.

Očito ne misle stati

Xavi od novih pojačanja jedino na raspolaganju nije imao Julesa Koundéa, koji još uvijek čeka da ga se registrira. No, zato su od prve minute krenuli Raphinha, Robert Lewandowski i Andreas Christensen, dok je priliku s klupe dobio Franck Kessié.

"Razočarani smo, imali smo velika očekivanja. Moramo dobro analizirati igru, poboljšati se i nastaviti vjerovati u model. Ter Stegen nam je spasio bodove, danas je to uspio i zato vjerujem u njega. Oni su se dobro branili, šteta što nismo pokazali navijačima da smo na dobrom putu", rekao je nakon susreta trener Barce, legendarni Xavi Hernandez.

Novinari su naravno pitali i kakva je situacija s Frenkijem de Jongom i kako je trener bio zadovoljan igrom Lewandowskog.

"De Jong nije zamjena, to sam već rekao. Ako će ostati s nama, bit će nogometaš od kojeg puno očekujem. Lewa je puno radio za momčad, zadovoljan sam time. Dobro kontrolira loptu i pomaže suigračima, ali naravno da nam treba više učinkovitosti. To je danas bio glavni problem, ali pitanje je vremena kada će Robert napraviti razliku zbog koje je i doveden", veli.

Iako su doveli niz igrača i bili daleko najaktivniji na nogometnoj tržnici, Xavi smatra da je Barci potrebno još - pojačanja.

"Moramo se nastaviti pojačavati, imamo vremena do 31. kolovoza. Moramo dovesti desnog beka, no to nam nije nikakav alibi", zaključio je.