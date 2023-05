Wrexham United, koji je nedavno izborio plasman iz National League u League Two, četvrti rang engleskog nogometa, šokirao je svoje igrače odlukom da otpusti 11 članova tima. Ovaj neočekivani potez dolazi nakon velikog slavlja koje je uslijedilo zbog osvajanja naslova prvaka.

Igrači koji su otpušteni iz kluba su Ryan Austin, Kain Calderbank-Park, Malik Dijksteel, Reece Hall-Johnson, Jake Hyde, Harry Lennon, Rory Watson, Tom Jenkins, Dan Jones, Louis Lloyd i Will Mountfield. Sve to se dogodilo nakon dramatične borbe za prvo mjesto s Notts Countyjem, koja je održala navijače u neizvjesnosti do samog kraja.

Međutim, neki igrači su sigurni u svoj status u klubu. Paul Mullin, koji je postigao impresivnih 38 golova ove sezone, ostaje u klubu, kao i Mark Howard i Anthony Forde, koji su produljili svoje ugovore. Iskusni vratar Ben Foster, koji je nekada bio član Manchester Uniteda, razmišlja o tome hoće li nastaviti igrati nogomet i sljedeće sezone. Ova odluka kluba će sigurno izazvati značajne promjene u sastavu tima za sljedeću sezonu.