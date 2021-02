WEST HAM IMA PRILIKU ZAIGRATI U LIGI PRVAKA: Pobjedom nad Tottenhamom pomaknuli se na četvrto mjesto

U dvoboju dvije londonske momčadi nogometaši West Hama pobijedili su na Olimpijskom stadionu gostujući Tottenham s 2-1 (1-0), čime su ‘čekićari’ došli do četvrtog mjesta na ljestvici.

Već u 3. minuti Michail Antonio je svladao Huga Llorisa. Na 2-0 je prednost domaćih povećao Jesse Lingard u 47. minuti, što mu je već treći pogodak za West Ham po dolasku iz Manchester Uniteda.

Gosti su uspjeli samo smanjiti zaostatak u 64. minuti, kad je Gareth Bale asistirao Lucasu Mouri.

