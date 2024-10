Legendarni trener biranim riječima govorio o Modriću: 'Uvijek ga je zadovoljstvo gledati'

Bivši Arsenalov trener Arsène Wenger pohvalio je karijeru hrvatskog nogometaša Luke Modrića tijekom posjete izložbi posvećenoj nogometnim ličnostima u FIFA-inom muzeju u Zürichu, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.

"Uvijek ga je zadovoljstvo gledati kako igra i svi koji vole nogomet imaju ogromno poštovanje prema njemu", rekao je 75-godišnji Wenger, trenutni direktor razvoja u svjetskoj nogometnoj federaciji FIFA-i. Wenger je jedan od trenera s najdužim stažem u nekom vrhunskom klubu jer je vodio londonski Arsenal 22 godine.

Izložba "Izgradnja nogometaša" svečano je otvorena u svibnju, a svoja vrata će zatvariti 31. listopada. Ona prikazuje karijere velikih zvijezda muškog i ženskog nogometa, među kojima je i Modrić čija je priča zanimljiva zbog njegovog teškog djetinjstva kao izbjeglice.

"Postati nogometaš tada je bio san, ali ponekad moraš još malo pričekati kao što je on morao učiniti. No to čekanje ti pojačava motivaciju i strast", istaknuo je francuski trener uz fotografije i tekstove koji govore o Modrićevim počecima.

Kapetan Hrvatske i Real Madrida nije nikada igrao pod Wengerovim vodstvom, ali su se upoznali kada je 39-godišnji veznjak nastupao za Tottenham od 2008. do 2012. godine. Tottenham se tada natjecao s Arsenalom za najboljeg u Londonu.

Izložba uključuje i svjedočanstva samog Wengera, ali i drugih legendi nogometa kao što su Roberto Baggio, Iker Casillas, Aitana Bonmati, Javier Zanetti, Carlos Valderrama i Edinson Cavani.

Muzej FIFA-e u Zürichu, posebno posvećen povijesti muških i ženskih Svjetskih prvenstava u prekrasnoj igri, svake godine posjećuju tisuće ljudi, a kombinira interaktivne igre za najmlađe sa sjećanjima na velike nogometne legende.

