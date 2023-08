Hrvatski predstavnici ove sezone odlično su krenuli u borbi za Ligu prvaka, odnosno Konferencijsku ligu. U prvih 6 utakmica ostvarili smo isto toliko pobjeda - Dinamo je s lakoćom prošao Astanu, a Osijek i Rijeka nisu imali problema protiv ZTE-a i Dukagjinija.

Od sutra se hrvatskom pohodu na skupine europskih natjecanja priključuje i Hajduk koji na rasprodanom Poljudu dočekuje grčki PAOK u prvoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige, a i momčadi Marka Tomasa i Sergeja Jakirovića nastavljaju svoj europski put. Osijek odlazi u goste u Tursku gdje će igrati s Adanom, a Rijeka putuje na Farske otoke gdje će ih ugostiti B36 Tórshavn.

Zoran Vulić, bivši trener Hajduka, koji ima iskustva i s grčkim klubovima budući da je u karijeri vodio Apollon Smyrni i Xanthi kaže kako "Hajduk mora igrati glavom tu utakmicu".

"Ne smiju dopustit da ih atmosfera odvede u drugom smjeru, moraju biti strpljivi i pokušati riješiti utakmicu u Splitu, ako se to može. Znamo kvalitetu PAOK-a, ali Hajduk igra 'doma' i mislim da treba imati dominaciju i ja se nadam da će kroz tu dominaciju doći i rezultat.

Atmosferu moraju pretvoriti da im bude saveznik, a ne da im ona odmogne, prema tome, mislim da će Hajduk imati sve što mu je potrebno za jednu dobru i kvalitetnu utakmicu".

Budući da poznaje grčki tip nogometa, naš sugovornik smatra da će PAOK pristupiti vrlo oprezno na Poljudu te probati dobar rezultat ponijeti u Grčku.

"Oni će igrati na jednu kontru i polukontru, to je skoro pa sigurno. Neće ići na dominaciju jer grčki klubovi općenito ne igraju na dominaciju, igraju dosta zatvoren nogomet sa dosta duela i dosta agresivnosti.

Tu Hajduk ne smije upasti u klopku, da ne bi bilo nekih iznenadnih crvenih kartona, pogotovo zato što sam čuo da sudi jedan sudac koji je 'lak na obaraču'.

Hajduk mora razmišljati o svemu, bit će to jedna zahtjevna utakmica za koju ja vidim da je Hajduk može odvesti u svom smjeru".

Igračka legenda Hajduka i trener kluba u čak pet mandata misli da nedavni neredi koji su se dogodili u Ateni prije još jednog grčko-hrvatskog okršaja ne bi trebali utjecati na dvomeč Hajduka i PAOK-a.

"Tužno je što se to dogodilo i to se ne bi smjelo događati, ali mislim da kada počne utakmica to apsolutno neće utjecati na igru i na rezultat".

Rijeka je veliki favorit na Farskim otocima, ali Vulić poziva na oprez i podsjeća na dosadašnja neugodna iskustva kada su hrvatski klubovi pisali prolaz i prije utakmice.

"Svi napreduju, ne smijemo više podcijeniti nikoga, vidjeli ste što se Hajduku dogodilo s malteškim klubovima. Imali smo dovoljno šamara da moramo svakoga shvatiti ozbiljno i svaku utakmicu odraditi maksimalno profesionalno.

Moramo biti iskreni i pošteni, danas svatko igra nogomet, a mi mislimo da smo jedini koji dobro igraju nogomet. Prema svima treba imati maksimalan respekt, ali nikoga se ne treba bojati".

Turska Adana je veliki favorit protiv Osijeka, ali Vulić smatra da to ne bi trebalo biti tako i vjeruje da Tomas može pomrsiti račune četvrtoj momčadi turskog prvenstva prošle sezone.

"Ja ne znam zašto su oni takvi favoriti. Gledamo li hrvatski nogomet, mi smo drugi na svijetu, a nas više nitko ne respektira. Mi smo se počeli bojati svakoga, a sve naše momčadi znaju igrati i mogu se 'potući' sa svakim. Pa šta ćemo ako dobijemo neke momčadi iz A lige, onda ne trebamo ni igrat!

Mislim da Osijek ima jednu dobru i kvalitetnu momčad, imaju temperamentnog trenera, što se meni sviđa i ja ne vidim da je razlika toliko velika na stranu Adane. Mi svakoga precjenjujemo, zbilja smo došli u tu fazu da svakoga precjenjujemo, a nas nitko cijeni koji smo drugi na svijetu. Što bi bilo da je obrnuto?".

Za kraj, legendarnog Splićanina smo pitali kojeg bi protivnika radije za Hajduk, u slučaju prolaska PAOK-a. Podsjetimo, prođe li Hajduk, za skupine Konferencijske lige igrat će protiv boljeg iz dvomeča norveškog Rosenborga i škotskog Heartsa.

"Hearts. Mislim da ti Skandinavci i njihov tvrd nogomet općenito ne odgovara mnogima, pogotovo nama u Hrvatskoj. Volio bi Škote jer mislim da tu imamo više šanse", zaključio je Zoran Vulić.

