Kuće nogometaša često su mete raznih bandi i pljačkaša, a u razgovoru za ''El Espanol'' jedan od lopova u bijegu govorio je o nekim odrađenim akcijama, ali i o jednoj koja nikad nije izvedena.

Vođa albansko-kosovske bande, čuveni Alberto, za početak se dotaknuo akcija u domovima Karima Benzeme, Johana Cruyffa i Cristiana Ronalda:

''Opljačkali smo Benzemu jednom prilikom kada nas nije uhvatio. Također smo pokušali krađu u Cristianovoj kući na Madeiri, ali plijen nije bio primamljiv.''

Godine 2012. meta je bila i Cruyffova kuća, iako pljačkaši isprva nisu znali da se radi o domu nizozemske legende. Ipak, iz kuće su ukradeni predmeti u vrijednosti od 20 tisuća eura.

Alberto, koji je u bijegu, pričao je i o situaciji kada je plan bio opljačkati kuću Lionela Messija.

''Nekoliko sam puta zaustavio ljude koji su htjeli opljačkati Messijevu kuću, ali ne mogu zaustaviti sve... Ovaj put sam mogao i jako sam ponosan na to.''

Također, pričao je i da su trebali opljačkati kuću Messijevih roditelja, ali od toga nije bilo ništa: ''Ne tako davno, prije gotovo godinu dana spremala se i pljačka njegovih roditelja. Messi je u tom trenutku bio u Parizu. Otišao sam pogledati čitavu situaciju jer ga jako dobro poznajem, i jako dobro poznajem to područje, ali nisam to htio, iz poštovanja prema Messiju, nisam to učinio jer mi je stalo do njega, i točka.''