West Ham je na uskrsnu nedjelju igrao kod kuće protiv Burnleyja koji se svim silama bori za ostanak u Premier ligi. Nesuđeni klub Mislava Oršića uspio je izvući bod u Londonu, a nove minute u dresu Čekićara upisao je i naš Nikola Vlašić.

Nažalost, Niksi je na susretu sudjelovao u jednom duelu koji je završio iznimno nesretno za protivničkog igrača, Ashleyja Westwooda. Westwood je ušao u duel s Vlašićem temu se okrenuo gležanj. Ubrzo je završio na travnjaku uz bolnu grimasu na licu.

Utakmica je bila prekinuta na 20 minuta, a naš Vlašić se u nevjerici držao za glavu i plakao jer je mislio da je kriv za nesreću koja je snašla Westwooda. Svi prisutni pomagali su Westwoodu, a istodobno su i tješili našeg reprezentativca koji se nije mogao pomiriti s onime što se dogodilo.

'Scena je bila užasna'

Slobodna Dalmacija je nakon ovog nemilog događaja razgovarala s ocem Nikole, Joškom Vlašićem.

"Scena je bila užasna, ali je bilo očito da je u pitanju nesretni događaj. Igraču Burnleyja stopalo je zapelo za travu te se okrenulo za 180 stupnjeva. Nikola se šokirao kad je to vidio te je mislio da je on kriv. No, nije. Tješili su ga suigrači i protivnici, čak i sudac. Bilo je jasno da je to čista pegula", počeo je Joško Vlašić.

Osim što Nikola ne igra sezonu iz snova, ovaj ga je događaj dodatno uzdrmao.

"Nikola je koncentriran na svoj posao, a oko nezgode igrača Burnleyja…Da je faul bio barem za žuti, sudac bi Nikoli dao crveni karton zbog težine ozljede. No, to se nije dogodilo, to je dovoljan znak. Nikola je vio šokiran, kao i svi koji su to vidjeli, ali nije kriv", kaže njegov otac.

Westwoodu se predviđa da će pauzirati i do šest mjeseci, ali vjerujemo da nije uzeo ništa za zlo našem Nikoli, koji se jednostavno našao na krivom mjestu u krivo vrijeme.