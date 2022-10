Legendarno krilo Bayerna iz Münchena i francuske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Franck Ribery, odlučio je završiti karijeru. Talijanski novinar Gianluca Di Marzio plasirao je ovu priču nakon što je Francuz odlučio prekinuti karijeru zbog ozljeda. Čuveni francuski reprezentativac svojevremeno je bio jedan od najboljih igrača na svijetu, a s Arjenom Robbenom je bio dio nezaustavljivog dueta, Robbery.

Ovaj sjajni dribler, nezaustavljivi krilni igrač s dvije je godine preživio tešku prometnu nesreću u kojoj se našao sa svojom obitelji, zbog čega je na licu imao ožiljke. Prije nego što je uspio u nogometu, radio je na baušteli, a svoju je karijeru počeo u Boulogneu. Preko Alesa i Bresta je stigao u Metz, a samo jednu sezonu je proveo u Galatasarayu prije nego što se vratio u Francusku i zaigrao za Marseille. U francuskom velikanu je počeo pokazivati sav svoj talent te je bio jedan od najboljih igrača Ligue 1. 2007. godine Bayern je ispisao povijest i doveo sjajnog Francuza u transferu vrijednom 30 milijuna eura.

U Bayernu je postao legenda i jedan od najboljih na svijetu. Osvajao je Bundesligu u devet navrata, a 2013. godine se s Bavarcima popeo na vrh Europe osvojivši Ligu prvaka.

Ozljede i godine su odradile svoje

Za Bavarce je skupio 425 nastupa u svim natjecanjima te je pritom postigao 124 golova i podijelio 182 asistencije. Nakon 12 godina u Bayernu, preselio je u Fiorentinu gdje se zadržao dvije godine, a prošle je sezone stigao u Salernitanu s kojom, praktički, ima ugovor do kraja godine. Ipak, zbog čestih ozljeda se odlučio umiroviti s 39 godina. Ove je sezone odigrao svega 36 minuta, a potom je zaradio novu ozljedu zbog koje je odlučio: To je to.

A 2013. godine završio je kao treći za najcjenjeniju individualnu nagradu, Zlatnu loptu. Osvojio ju je Cristiano Ronaldo, a sam Ribery je istaknuo kako se osjeća pokradenim zbog toga. To savršeno opisuje njegovu karijeru; bio je briljantan igrač, konstanta u Bayernu, ali je nekako uvijek prolazio ispod radara, usudili bi se reći da je bio jedna od najpodcjenjenijih zvijezda u nogometu.

Za Francusku je odigrao 81 utakmicu te je pritom postigao 16 pogodaka, a bio je član i one čuvene reprezentacije koja je na SP-u 2006. godine izgubila od Italije u finalu.