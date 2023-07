Talijanski transfer guru Fabrizio Romano u noći sa subote na nedjelju objavio je kako je transfer Dominika Livakovića iz Dinama u Fenerbahče gotova stvar.

Istaknuo je svoju poznatu uzrečicu: "Here we go!", pa otkrio detalje transfera u Istanbul: "Dogovor između klubova je pao, Dinamo će zaraditi devet milijuna eura", otkrio je Romano.

Transfer će sigurno ostaviti trenutne golmane Dinama sa velikim zadatkom u nadoknađivanju Livakovićevih sposobnosti, a na mjesto "jedinice" pretendiraju Danijel Zagorac i Ivan Nevistić, ali Dinamo možda ima drugačije planove...

Kako prenosi slovenski portal Nogomania, Dinamo je zainteresiran za dovođenje Matevža Vidovšeka. Slovenski reprezentativac osvojio je duplu krunu s Olimpijom, a baš je u finalu slovenskog Kupa obranio panenku Marku Toliću, što je odjeknulo javnim prostorom.

Prije mjesec dana stao je na gol 'Zmajčeka' zbog ozljede Jana Oblaka, poznatog slovenskog golmana.

Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na 1.2 milijuna eura, a za njegove usluge je navodno zainteresirana i Crvena zvezda.

