[VIDEO] LOVRENA NA DOČEKU U ZENITU ZATEKLA DOSTA NEOBIČNA SCENA: ‘Da, malo mi je čudno bilo vidjeti to…’

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren stigao je u Sankt Petersburg, odnosno u Zenit, gdje će nastaviti svoju nogometnu karijeru. Hrvata su dočekali navijači i kamere, a obišao je i velebnu Gasprom Arenu.

Obišao je unutrašnjost stadiona, razgledao kakvi su uvjeti, kakve su tribine, fan-shop…

“Uzbuđen sam i želim što prije krenuti u novo putovanje. Ne znam što me sve očekuje ovdje, ali sam spreman na sve”, kazao je Lovren koji je za 12 milijuna eura stigao iz Liverpoola.

Međutim, zatekao ga je i pomalo neobičan prizor. Naime, na Gasprom Areni nema travnjaka, odnosno on je premješten izvan stadiona. “Da, malo je bilo neobično za mene. Travnjak nije bio na stadionu već izvan stadiona”, rekao je kroz smijeh Lovren.

Dejan Lovren took a look around his new home – The Gazprom Arena! 🏟️🤩pic.twitter.com/w994KwMh1h

