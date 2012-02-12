Asistencija Vatrenog za pogodak odluke!

U 88. minuti Petrić je asistirao peruanskom napadaču Paulu Guerreru za jedini gol na susretu koji je HSV-u donio šestu ovosezonsku pobjedu i skok s 13. na 10. mjesto bundesligaške ljestvice.

Proigrao je hrvatski reprezentativac Guerrera s ruba kaznenog prostora okomitom loptom, a ovaj je poentirao iskosa s desne strane prebacivši istrčalog vratara Rensinga. Guerreru je to bio šesti ovosezonski gol, a Petriću druga asistencija.

Možda i najbolju priliku za postizanje gola imao je Petrić u 73. minuti, nakon duplog pasa s Guerrerom, ali je njegov udarac desnicom iz izgledne pozicije otišao pokraj vratiju.

Inače, Petrić je odigrao svih 90 minuta za HSV, kao i Mato Jajalo za Köln. Ivo Iličević odgledao je susret s HSV-ove klupe za pričuve.

U drugoj utakmici dana Augsburg i Nürnberg remizirali su 0:0.